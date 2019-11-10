اختتام فعاليات المؤتمر السنوي الدولي لجراحة المخ والأعصاب

في المحليات 11 نوفمبر,2019 نسخة للطباعة

بالتعاون مع الرابطة العمانية للجراحة العصبية

اختتم مؤخراً فعاليات المؤتمر السنوي الدولي لجراحة المخ والأعصاب الذي نظمته لثلاثة أيام وزارة الصحة ممثلة في دائرة المخ والاعصاب بمستشفى خولة بالتعاون مع الرابطة العمانية للجراحة العصبية وذلك بفندق كروان بلازا.

وقال الدكتور علي بن محاد المعشني ـ استشاري أول جراحة المخ والأعصاب بمستشفى خولة: إن أهمية التفاعل الجيد بين المحاضرين والمشاركين وذلك من خلال المناقشات والمداخلات التي كان يتم طرحها.

مشيراً الى أن المؤتمر حفل بالعديد من المواضيع الهامة في مجال طب الاعصاب والمخ من بينها على سبيل المثال محاضرات اليوم الأخير التي كانت حول كيفية تشخيص الاورام التي تصيب الاطفال والتوصيات العلاجية المتبعة عالمياً شأنها، إضافة الى كيفية تغيير اسماء بعض امراض الاورام نتيجة المعرفة الجينية الامر الذي سيغير من سلوك هذه الاورام وطريقة علاجها.

شهد المؤتمر مشاركة أكثر من (100) من أطباء جراحة المخ والأعصاب وفنيي العلاج الطبيعي وممرضي أقسام الجراحة العصبية والعناية المركزة والتخدير والعمليات والطوارئ من مختلف أرجاء السلطنة ومن عدد من المؤسسات الصحية الخاصة، بالإضافة الى المحاضرين المحليين حاضر خلال المؤتمر محاضرون دوليون من السعودية والهند والولايات المتحدة الاميركية والمملكة المتحدة وكندا.

وقد سعى المؤتمر لتحقيق العديد من الأهداف من بينها الوقوف على أحدث المستجدات في مجال طب المخ والأعصاب والادوية والتقنيات المستخدمة في هذا المجال وتبادل الخبرات بين جراحي السلطنة والجراحين الدوليين .. وغيرها من الأهداف.

وقد سلط المؤتمر الضوء على التحفيز العميق للدماغ لعلاج اضطرابات الحركة، جراحات الصرع، عمليات التعديل العصبية لعلاج آلام التشنجات المزمنة، اصابات المخ والاعصاب لدى الكبار والاطفال.

ومن أوراق العمل التي ناقشها المؤتمر: كيفية التعامل مع اضطرابات الحركة في السلطنة، والوضع الراهن للجراحة الوظيفية للأعصاب، والتحديات المتعلقة بنظام التحفيز العميق للدماغ لدى المرضى الذين يعانون من إصابات الدماغ الرضية، ومن أوراق العمل كذلك: الطرق العلاجية المستخدمة لمرض الصرع بالسلطنة، عملية التعديل العصبية للصرع، التخطيط لإجراء عملية الصرع للأطفال وكيفية اجرائها، الصدمات المتعددة في إصابات الدماغ الرضية، حماية الدماغ، الأساليب العلاجية لارتفاع الضغط القحفي، عملية قطع القحف لتخفيف ضغط الجمجمة لمرضى إصابات الدماغ، أورام المخ .. وغيرها.