مناقشة عدد من المواضيع التنموية بالدقم

الدقم ـ من مبارك الحرسوسي:

ناقشت لجنة شؤون البلدية بولاية الدقم اللوحات الارشادية خارج وداخل الولاية والقرى التابعة له، وكذلك رد الهيئة الاقتصادية الخاصة بالدقم حول تخصيص موقع لوقوف الشاحنات والمعدات وأوصت اللجنة بتوجيه اصحاب الشاحنات للوقوف في المواقع المخصصة لها.

كما استعرضت اللجنة صيانة حديقة الأطفال التي تم إعادة بنائها بدعم من مصفاة الدقم وذلك خلال اجتماع لها برئاسة سعادة الشيخ أحمد بن سالم المحروقي والي الدقم رئيس اللجنة بمكتب والي الدقم، كما تم خلال الاجتماع استعراض محضر الاجتماع السابق والمخاطبات التي تمت بشأنه وأيضاً تم مناقشة مواضيع تنموية وما يستجد منها من أعمال.

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