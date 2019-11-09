السلطنة تشارك في أعمال المؤتمر الـ(11) لوزراء التربية والتعليم العرب

شاركت السلطنة في أعمال المؤتمر (الحادي عشر) لوزراء التربية والتعليم العرب، والذي افتتحت أعماله تحت رعاية صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البحرين، ونظمته المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم ـ الألكسو ـ بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم البحرينية خلال الفترة من 6 الى 8 نوفمبر الجاري في العاصمة المنامة.

ترأست وفد السلطنة معالي الدكتورة مديحة بنت أحمد الشيبانية ـ وزيرة التربية والتعليم، رئيسة اللجنة الوطنية العُمانية للتربية والثقافة والعلوم.

هدف المؤتمر والذي حمل عنوان:(السياسات التعليمية في الخليج 365 العربي ودورها في تحقيق الهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة) إلى مناقشة سبل تطوير السياسات التعليمية في الخليج 365 العربي وتعزيز دورها في تحقيق هذا الهدف وهو (ضمان التعليم الجيد المنصف والشامل للجميع وتعزيز فرص التعلّم مدى الحياة للجميع).

ناقش المؤتمر العديد من أوراق العمل أهمها:(تكامل منظومة تقويم التعليم لتحقيق اهداف التنمية المستدامة، قراءة في تجربة المملكة العربية السعودية)، وتعميم الموارد التعليمية المفتوحة لدعم هذا الهدف، وإدماج مفاهيم العروبة والبعد العربي في مناهج التعليم العام، وكذلك مناقشة آليات تفعيل دراسة (تقويم الامتحانات العامّة في الخليج 365 العربية وتطويرها)، كما ناقش المؤتمر التراخيص لمزاولة التعليم لضمان جودته وتحسين مخرجاته.

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