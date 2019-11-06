فهد بن محمود يستقبل رؤساء المحاكم العليا والتمييز بدول مجلس التعاون

مسقط ـ العمانية: استقبل صاحب السمو السيد فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء أمس، أصحاب المعالي والسعادة رؤساء المحاكم العليا والتمييز بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذين يحضرون اللقاء الذي تستضيفه السلطنة.

وبعد أن رحب بالضيوف، استعرض سموه مسيرة القضاء في السلطنة منذ بزوغ فجر النهضة المباركة بقيادة جلالة السلطان المعظم ـ أبقاه الله ـ وما شهدته من تطور في كافة المجالات، موضحًا سموه بأن النظام الأساسي للدولة وكافة القوانين قد كفلت الاستقلال للقضاء باعتباره ركيزة أساسية في إطار دولة المؤسسات.

تم خلال المقابلة استعراض أهم الجوانب المتعلقة بدعم التنسيق الخليجي المشترك، إلى جانب أهمية تعزيز التعاون بين المحاكم العليا والتمييز، وتأهيل قضاة المحاكم العليا بالدول الأعضاء، بالإضافة إلى العمل على تطوير التشريعات والأنظمة القضائية لمواكبة متطلبات العصر.

وقد أعرب أصحاب المعالي والسعادة رؤساء المحاكم العليا والتمييز بدول مجلس التعاون عن شكرهم لاستضافة السلطنة لهذا اللقاء ودعمها المستمر لإنجاح مسيرة التعاون الخليجي، رافعين أسمى آيات الشكر والتقدير لحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم ـ أعزه الله ـ ومشيدين بالتوسع والتطوير الذي شهده القضاء والمحاكم في عمان بما ييسر إجراءات التقاضي وتطبيق العدالة.

حضر المقابلة فضيلة الشيخ الدكتور إسحاق بن أحمد البوسعيدي رئيس المحكمة العليا نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء.

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