اعتماد الحزمة الثانية لمطار رأس الحد

اعتمد مجلس المناقصات أمس، الأعمال المنجزة لمشروع إنشاء مطار رأس الحد بمحافظة جنوب الشرقية التابع لوزارة النقــل بمبلغ 9 ملايين و161 ألفا و501 ريال عماني، وذلك ضمن عدد من المشاريع والأعمـال الإضافية المكملة للمشاريع التنموية أسندها المجلس خلال اجتماعه العاشر أمس.

ومن أهــم المشاريــع والأعمـــال التــي وافـــق المجلــــس علــى إسنادهــا واعتمادها خلال الاجتماع مشـــروع إنشـــاء سدين للتغذيــة الجوفيــة علــى وادي القفيفــة ووادي الوريد بولاية إبراء بمحافظة شمال الشرقية بمبلغ 7 ملايين و185 ألفًا و850 ريالا عمانيا. كما أسند المجلس مشروع استكمال إنشــاء مبنى الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط بمبلغ 15 مليونا و985 ألفا و279 ريالا عمانيا ومشروع تشغيل وصيانة المعدات الكهربائية والميكانيكية والصيانة المدنية بجامعة السلطان قابوس للفترة من (2020/2021) بمبلغ 9 ملايين و281 ألفا و885 ريالا عمانيا

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