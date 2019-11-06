التوقيع على اتفاقية تبادل الأراضي للبعثات الدبلوماسية بين السلطنة والبحرين

مسقط ـ العمانية: تم التوقيع أمس على اتفاقية تبادل الأراضي للبعثات الدبلوماسية بين حكومة السلطنة ومملكة البحرين الشقيقة.

وقع الاتفاقية عن حكومة السلطنة سعادة محمد بن يوسف الزرافي وكيل وزارة الخارجية للشؤون الادارية والمالية، كما وقع الاتفاقية عن حكومة البحرين الشقيقة سعادة الشيخة رنا بنت عيسى آل خليفة وكيل وزارة الخارجية.

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