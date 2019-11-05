شرطة عمان السلطانية تحتفل بافتتاح وحدة شرطة أمن منشآت النفط والغاز بقرن العلم

برعاية وزير المكتب السلطاني

تدشين نظام المرافقة الأمنية والمرورية للمعدات والمواد الخطرة

أُحتفل صباح أمس بافتتاح وحدة شرطة أمن منشآت النفط والغاز بقرن العلم في محافظة الداخلية.

رعى الفعالية معالي الفريق أول/ سلطان بن محمد النعماني وزير المكتب السلطاني، وبحضور معالي الفريق/ حسن بن محسن الشريقي المفتش العام للشرطة والجمارك، وعدد من أصحاب المعالي وقادة أسلحة قوات السلطان المسلحة والأجهزة الأمنية وعدد من أصحاب السعادة وكبار ضباط شرطة عمان السلطانية ومسؤولي الشركات العاملة في مجال النفط والغاز.

فلدى وصول معالي الفريق أول وزير المكتب السلطاني ميدان الاستعراض أدى طابور الخريجين التحية العسكرية، ثم قام معاليه بتفتيش الصف الأمامي من الطابور، وقدم طابور الخريجين استعراضاً عسكرياً بنظام المسير البطيء والمسير العادي مروراً من أمام المنصة الرئيسية أظهروا من خلاله ما اكتسبوه من التدريب والمهارات، ثم قام معالي الفريق أول بتسليم جائزة الإجادة للملازم/ سكينة بنت محمد اللواتية ـ الحائزة على المركز الأول على مستوى دورة الضباط التخصصيين الجامعيين، بعدها ردد الخريجون نشيد شرطة عمان السلطانية (حماة الحق) وأدوا قسم الولاء وهتفوا ثلاثاً بحياة حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم القائد الأعلى ـ حفظه الله ورعاه.

وبعد خروج الطابور من ميدان الاستعراض قدمت موسيقى شرطة عمان السلطانية مقطوعات موسيقية متنوعة، ثم قام معالي الفريق أول وزير المكتب السلطاني يرافقه الحضور بإزاحة الستار عن اللوحة التذكارية إيذاناً بافتتاح الوحدة.

الجدير بالذكر أن وحدة شرطة أمن منشآت النفط والغاز بقرن العلم تم إنشاؤها وفقاً لأحدث المعايير والمواصفات الفنية والتقنية، من أجل توفير الحماية الأمنية لمنشآت النفط والغاز، واتخاذ كافة الإجراءات التي تكفل إقرار الأمن والنظام، وتوفير الحراسات لمنشآت النفط والغاز، وكذلك تسيير الدوريات ومرافقة المعدات عند تحركها بين مناطق الامتياز، إضافة إلى مكافحة الجرائم والحوادث التي تقع ضمن اختصاصها.

كما دشن معالي الفريق أول وزير المكتب السلطاني راعي المناسبة نظام المرافقة الأمنية والمرورية للمعدات والمواد الخطرة التي تهدف إلى توفير بيئة مرورية آمنة على الطريق.

ويهدف النظام الإلكتروني إلى تسهيل إجراءات الحصول على تصاريح المرافقات الأمنية والمرورية لنقل الآليات والمعدات الثقيلة والمواد الخطرة، وتوفير هذه الخدمات لمؤسسات القطاع الخاص عند طلبها بما يسهل لها في حركة معداتها المختلفة ويحقق السلامة على الطرق.

وقالت الملازم/ سكينة بنت محمد اللواتية الحاصلة على المركز الأول على مستوى دورة الضباط التخصصيين الجامعيين: بعد أن أنهيت دراستي من الثانوية العامة حصلت على بعثة خارجية لدراسة تخصص العلم الجنائي مع الكيمياء في المملكة المتحدة والتي تشمل تحليل الأدلة الجنائية في المختبر وترجمة هذه التحاليل وعرض نتائجها في تقرير مفصل، وحققت حلمي في هذا التخصص بدرجة البكالوريوس في عام 2016م، ثم التحقت بدورة المرشحين التخصصين بأكاديمية السلطان قابوس لعلوم الشرطة والتي استمرت لمدة سنة وقد حصلت فيها على المركز الأول على الدفعة، والحمدلله اليوم نقطف ثمار تعبنا ومثابرتنا وهذا شعور رائع لا يوصف، وكلي فخر واعتزاز لنيلي سيف الشرف.

وبهذا التميز والنجاح أنتهز الفرصة لأتقدم بالشكر الجزيل لمن كان لي سند للوصول لهذا اليوم المشرف، كما أني سأسعى لبذل كل ما بوسعي لخدمة هذا الخليج 365 الغالي تحت ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس المعظم ـ القائد الأعلى ـ حفظه الله ورعاه.