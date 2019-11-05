بدء البرنامج الوطني لتطوير القيادات التنفيذية في القطاعين الحكومي والخاص

في المحليات 6 نوفمبر,2019 نسخة للطباعة

متابعة ـ جميلة الجهورية:

بدأت ظهر أمس بفندق شنجريلا بر الجصة فعاليات (البرنامج الوطني لتطوير القيادات التنفيذية في القطاعين الحكومي والخاص معًا) والذي يركز على بناء مجتمع متكامل من القيادات التنفيذية في القطاعين الحكومي والخاص.

رعى افتتاح البرنامج معالي السيد خالد بن هلال بن سعود البوسعيدي وزير ديوان البلاط السلطاني.

حيث سيبدأ البرنامج في تلقي طلبات الترشح من القطاعين ـ الحكومي والخاص ـ عبر الموقع الإلكتروني الخاص بالبرنامج والذي سيستمر استقبال الطلبات حتى تاريخ ١٧ من شهر نوفمبر الجاري، على أن تنطلق أولى وحدات البرنامج التدريبية في فبراير ٢٠٢٠م.

وأشار سعادة الدكتور علي بن قاسم بن جواد مستشار الدراسات والبحوث بديوان البلاط السلطاني، رئيس البرنامج إلى أن البرنامج الوطني لتطوير القيادات التنفيذية في القطاعين الحكومي والخاص معًا سيدفع نحو مشاركة أكثر فاعلية وعملية بين القطاعين باعتبار الشراكة بينهما احدى الآليات الحديثة في بيئة الأعمال والإستثمار، بحيث يكون هناك مردود ملموس وألا يكون البرنامج محدوداً بتعظيم معارف ومدارك المشاركين.

يتكون المسار التعليمي للبرنامج من خمس وحدات تستمر لمدة ١٠ أشهر داخل وخارج السلطنة، ترتكز على مفاهيم الابتكار والاستدامة والقيادة المتجددة.

وقد تم تصميمه بما يضمن تحقيق الأثر المرجوّ على مستوى الأفراد والمؤسسات والقطاعات وعلى المستوى الوطني بشكل عام، حيث أن منهجية البرنامج ستركز على تعلم المشاركين في البرنامج للخروج بصورة أولية لمشروعات استراتيجية قابلة للتنفيذ من خلال الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص مستهدفين القطاعات الواعدة ذات الأولوية الاقتصادية للسلطنة.

وسيختار (البرنامج الوطني لتطوير القيادات التنفيذية في القطاعين الحكومي والخاص معًا) مجموعة تتألف من ٤٠ مشاركاً من القيادات التنفيذية العمانية، بحيث يكون ٢٠ منهم من القطاع الحكومي ومثلهم من القطاع الخاص، للمشاركة في البرنامج، وذلك بعد عملية اختيار وتقييم شفافة تقوم على معيار الجدارة وتتكون من عدة مراحل مختلفة تستمر لعدة أسابيع وتتنوع بين اختبارات الكفاءة والقدرات والمقابلات، حيث يمكن للراغبين في الترشح للبرنامج الاطلاع على شروط الانضمام من خلال الموقع الإلكتروني للبرنامج:(www.nclp.om).

وقد تم اختيار مجموعة من المؤسسات المتخصصة والتي تعتبر الأنسب في هذا المجال ومن أهمها جامعة كامبريدج والتي تُعدُّ من أعرق الجامعات العالمية الرائدة في مجالات الابتكار والتطوير الصناعي للتكنولوجيا، كما حصلت الجامعة على ٨٩ جائزة نوبل في مختلف العلوم.

يُذكر أن البرنامج نظم فعالية (قطاعات الاقتصاد الجديد) في الفترة ما بين ٣ الى ٥ نوفمبر الجاري بمشاركة أكثر من ٧٠ خريجاً من البرامج الوطنية السابقة في القطاعين الحكومي والخاص وعدد من الخبراء الدوليين والمحليين، كما اشتمل برنامج حفل الختام على تقديم عدد من الكلمات وعرض 3 مشاريع تأهلت في نهاية البرنامج الذي استمر لمدة ثلاثة أيام.