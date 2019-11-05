بدء أعمال اللقاء الدوري الخامس لرؤساء المحاكم العليا والتمييز بدول المجلس

مسقط ـ الخليج 365: تصوير ـ سعيد البحري:

بدأت صباح أمس في المحكمة العليا أعمال اللقاء الدوري الخامس لأصحاب المعالي والسعادة رؤساء المحاكم العليا والتمييز بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وقد تم خلال اللقاء استعراض الأفكار والرؤى المطروحة لتفعيل التعاون المشترك بين المحاكم العليا ومحاكم التمييز من خلال مناقشة المواضيع المدرجة على جدول أعمال اللقاء والتي تشمل متابعة تنفيذ الخطة التشغيلية للخطة الاستراتيجية للمحاكم العليا والتمييز بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وما يتضمنه مشروع النظام الموحد للمحاكم العليا والتمييز لدول مجلس التعاون عملت دول مجلس التعاون على التقريب بين أنظمتها وقوانينها في مختلف المجالات وصولاً إلى توحيدها، بالإضافة إلى تناول ورقة علمية على هامش اعمال اللقاءات الدورية لرؤساء المحاكم العليا والتمييز ،كما سيطلع رؤساء المحاكم العليا والتمييز على مقترح المحكمة العليا بالسلطنة لوضع مشروع نظام داخلي لاجتماعات رؤساء المحاكم العليا والتمييز بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وعلى هامش الاجتماع رفع رؤساء المحاكم العليا والتمييز الخليجية برقية شكر وتقدير لحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ تضمنت أسمى آيات الشكر والتقدير لاستضافة السلطنة أعمال الاجتماع الدوري الخامس لأصحاب المعالي والسعادة رؤساء المحاكم العليا والتمييز بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

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