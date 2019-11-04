اختتام الإجتماع الـ(17) للوزراء والوكلاء المعنيين بشؤون الإسكان الخليجي

في المحليات 5 نوفمبر,2019 نسخة للطباعة

اختتم يوم أمس الإجتماع السابع عشر لأصحاب المعالي الوزراء والسعادة الوكلاء المعنيين بشؤون الإسكان بدول مجلس التعاون الخليجي.

ترأس الاجتماع معالي الشيخ سيف بن محمد الشبيبي وزير الإسكان، رئيس الدورة الحالية والذي عقد بقاعة مجلس التعاون بمقر الهيئة الاستشارية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بمسقط واستضافته السلطنة خلال الفترة من 3 إلى 4 نوفمبر الجاري.

وقد رحب معالي وزير الإسكان في بداية الإجتماع بضيوف السلطنة في بلد المحبة والسلام وقال في كلمة له: إن هذا الاجتماع يأتي في إطار تضافر وتكامل الجهود الإقليمية بين دول المجلس وتدارس ومناقشة الخطط والاستراتيجيات الكفيلة بتعزيز العمل الإسكاني بين دول المنطقة والدفع به نحو آفاق أرحب وأوسع لصالح المواطن الخليجـيحيث تـأتـي (استراتيجية العمل الإسكاني المشترك) كثمرة هامة لهذه الإنجازات التي ستعمل على توحيد الجهود وتنظيم التشريعات والقوانين في الدول الأعضاء لوضع لبنة موحدة وبنّاءة لمزيد من التكامل بين دول المجلس، مؤكداً بأن إن دول المجلس تعمل حاليا على إصدار مشروع تفعيل (نظامٍ خليجيٍّ موحد لاتحاد المُلاّك) مما سيوفر قاعدة بيانات هامة يمكن الرجوع إليها في حالات إسكانية عديدة في إطار تشريعات وقوانين تضمن حقوق وواجبات المُلاك في دول المجلس إلى جانب التبادل المعلوماتي الإحصائي الرقمي بين دول المجلس والذي سيتم عبر توفير قواعد البيانات الإسكانية التي ستزود بها الدول الأعضاء المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون بصفة دوريةوهو ما سيعزز من التعاون المشترك ويسهّل الوصول للمعلومة وتداولها بين المؤسسات الإسكانية المعنية بالدول الأعضاء.

وقال معاليه في كلمته: إن (جائزة مجلس التعاون في مجال الإسكان) والتي يتبناها المجلس لترسم إطاراً عاماً للبحث الأكاديمي التخصصي في مجال الإسكان وإثراء الرؤى العمرانية ورفدها بالجديد من الأفكار والدراسات مما يجعلها واحدة من أهم الوسائل التي تسعى دول الخليج لتشجيعها ودعمها وصولاً للهدف الاستراتيجي العام للحكومات الخليجية في المجال الإسكاني.

وأعلن معالي الشيخ وزير الإسكان رئيس الجلسة طرح مبادرة لتكريم القطاع الخاص والجمعيات الخيرية لمساهمتها الفعالة في الاسكان الاجتماعي خلال اجتماعات اصحاب المعالي الوزراء في الدورة القادمة.

كما القى سعادة خليفة بن سعيد العبري ـ الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية والتنموية بالأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بدورة كلمة الأمانة العامة قال فيها: إن التغيرات المتسارعة التي يمر بها العالم تحتم علينا المزيد من العمل والتنسيق لدفع مسيرةالتنمية الاسكانية في دول مجلس التعاون والحرص على تحقيق التنمية على مستوى الدولة من خلال توفير احتياجات الأسرة الخليجية من السكن الملائم الذي يحقق الاستقرار.

وناقش أصحاب المعالي عدداً من الموضوعات المدرجة على جدول الاعمال حيث اطلعوا على مستجدات موقع قواعد المعلومات الإسكانية بالإضافة الى محاضر الفريق التقني لقواعد المعلومات الإسكانية ومستجدات الإستراتيجية العربية للإسكان والتنمية المستدامة وحلقات العمل والندوات المتخصصة في مجال الإسكان.

كما اطلع المجتمعون على أهم الموضوعات المعتمدة من إجتماعات اللجنة الفنية المعنية بشؤون الإسكان في دول المجلس وما تم متابعته من قرارات أصحاب المعالي الوزراء المعنيين بشؤون الإسكان والإجتماعات التنسيقية للجهات المعنية بشؤون الإسكان في دول المجلس للإعداد لإجتماعات الإسكان والتعمير العرب والإطلاع على برنامج الزيارات الميدانية للمشاريع الإسكانية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

مشروع نظام اتحاد الملاك

وبحث أصحاب المعالي الوزراء خلال الاجتماع مشروع نظام اتحاد الملاك بشأن إدارة المناطق المشتركة وصيانة المباني والدليل الخاص بأفضل التجارب في التمويل الإسكاني ومقترح الأمانة العامة بشأن إبراز العمل الإسكاني الخليجي في المحافل الإقليمية والدولية.

دعم البحث العلمي والزيارات الميدانية

وناقش الاجتماع أيضاً جائزة مجلس التعاون في مجال الإسكان ودورها الرائد في دعم البحث العلمي والتجارب الناجحة التي تتمتع بها دول المجلس ونقلها إلى بقية الدول الأعضاء وتطبيقها في مشروعاتها القادمة مع الحرص على تكثيف المشاركة في الزيارات الميدانية لهذه المشروعات وإقامة ورش العمل بين الخبراء والمتخصصين والتنسيق والإعداد للاجتماعات الإقليمية والدوليةكما تم الإعلان موعد الاجتماع الـ(18) والذي ستستضيفه دولة الإمارات العربية المتحدة.