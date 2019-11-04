فهد بن محمود يستقبل وزراء الإسكان بدول مجلس التعاون

مسقط ـ العمانية: استقبل صاحب السمو السيد فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء امس أصحاب المعالي وزراء الإسكان بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المشاركين في الاجتماع السابع عشر الذي تستضيفه السلطنة.

وقد رحب صاحب السمو السيد فهد بن محمود آل سعيد بأصحاب المعالي الضيوف، معربا سموه عن تقدير السلطنة بقيادة حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم – حفظه الله ورعاه – للجهود التي يبذلونها في مجال الإسكان والتخطيط العمراني الذي يستهدف التطوير والأخذ بأحدث أساليب التشييد مع الحفاظ على التراث الإسكاني.

كما أكد سموه على أهمية المركز الإحصائي بدول المجلس فيما يخص قواعد المعلومات الإسكانية وبالتنسيق مع المراكز الإحصائية بكل دولة.

من جانب آخر اعتبر سموه أن تخصيص جائزة مجلس التعاون في مجال الإسكان خطوة تشجيعية تسهم في تحفيز ما يبذل من جهود في هذا الشأن.

تناول الحديث خلال المقابلة استعراض أهم المواضيع التي يبحثها الاجتماع وفي طليعتها استراتيجية العمل الإسكاني المشترك، وتوحيد التشريعات، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص.

ومن جانبهم أعرب أصحاب المعالي عن شكرهم للسلطنة لاستضافتها هذا الاجتماع وعلى التحضير الجيد الذي يساهم في التوصل إلى العديد من النتائج المرجوة.

حضر المقابلة معالي الشيخ سيف بن محمد الشبيبي وزير الإسكان.

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