رحاب: التغيير الإيجابي الشخصي

في المحليات 5 نوفمبر,2019 نسخة للطباعة

د. أحمد بن علي المعشني:

يقول ستيف شاندلر مؤلف كتاب:(مائة طريقة لتحفيز نفسك): تجنب بلباقة الأصدقاء الذين لا يساندون التغيير في حياتك .. هناك لصوص التغيير، الذين يسرقون وقتك ويسلبون تفكيرك ويجعلون حياتك كالبركة الآسنة، هناك من يرفضون التغيير خوفاً من المفاجآت، وهناك من يرفض التغيير خوفاً على مكاسبه التي حققها، وهناك من يرفض التغيير إمعاناً في فرض سيطرته.

التغيير سُنّة كونية، ولا بد أن يستند التغيير إلى تصور واضح للمستقبل يعقبه تحويل التصور إلى خطة مدروسة، مقرونة بالعمل والتعديل حتى تتحقق الأهداف. يحتاج التغيير إلى جرأة مصحوبة بالأحلام وعمل يقترن بالمغامرة، والاستعداد لتلقي المفاجآت.

يسرد الشاب سعيد البرعمي الذي يعمل مديراً لتطوير الأعمال في شركة صلالة للمناطق الحرة قصته مع التغيير، ويعتبره حليفه إلى النجاح: بدأ التغيير في مستهل حياته المهنية، عندما قرر أن يتوظف بمؤهل شهادة الثانوية العامة (الدبلوم العام) في إحدى شركات القطاع الخاص في الوقت الذي كان أقرانه يركضون ويتوسلون بشتى السبل للعمل في القطاع الحكومي، قَبِلَ سعيد هو بوظيفة بسيطة في تلك الشركة، حيث اكتسب الكثير من المهارات المفيدة كاللغة الإنجليزية ومهارات الاتصال والتفكير بطرق مختلفة والعمل بروح الفريق، والعمل الجاد والمثابرة.

وفي ذات يوم حظي زملاؤه بترقية في الشركة، ولم يحصل هو على أية ترقية، فطلب مقابلة مديره المباشر وأفصح له عن شعوره بالغبن وعدم المساواة، فكان أن أخبره مديره بأن الذين حصلوا على الترقية هم من حملة الشهادات الجامعية، بينما لا يحمل هو سوى دبلوم التعليم العام، رنَّ هذا التبرير في عقله، وبدلاً من أن يلوم مديره أو يقول له: إن الشهادة الجامعية ليست معياراً كافياً للمفاضلة بين الموظفين قرر أن يتخذ خطوة في مباشرة التغيير الإيجابي انتسب إلى الجامعة العربية المفتوحة، وعندما فتحت جامعة ظفار، انتقل إليها ليدرس التجارة ـ تخصص إدارة الأعمال، عاش سعيد روعة التغيير واستأنف دراسته بعد سنوات من الانقطاع، وأدرك أن التغيير الإيجابي يمكنه أن يحدث نتائج فارقة في حياته، فبدأ بالبحث عن وظيفة أخرى، وتقدم إلى شركة صلالة للمناطق الحرة التي تدرج فيها من موظف تنفيذي إلى أن صار مديراً في تطوير الأعمال.

يقول سعيد: إن التحديات التي تواجهه في الحياة جعلته يكرّس وقته للقراءة في مجالات كثيرة وهذا ما مكّنه من استيعاب عقلية المستثمرين الذين يأتون من بقاع شتى للاستثمار في صلالة، فقد أتاحت له القراءة أُفقاً واسعاً، وطوّرت قدرته على التفكير خارج الصندوق وأن يكتشف بدائل كثيرة وحلولاً إبداعية لكل تحدٍّ يواجهه. أدرك سعيد مبكراً خطورة المشائين بالتفكير السلبي الذين لا همَّ لهم إلا نقد الناس والبحث عن هفواتهم وإلقاء اللوم على الكبير والصغير وتجريح الناس كباراً وصغاراً دون أن يقدموا أية مبادرات.

قرر سعيد بلا تردد حذف جميع مجموعات التواصل الاجتماعي التي تبثه الطاقات السلبية، وتزعجه بالإشاعات، وتعيق تقدمه في الحياة، وليس هذا فحسب، بل صار يقرأ وبكفاءة أعلى وسخّر وقته للهوايات النافعة ومساعدة الشباب الباحثين عن الخبرة.

إن الناس الذين تقضي أوقاتك معهم هم من يقودون تفكيرك واتجاهاتك، وصدق رسول الله (صلى الله عليه وسلم): (مثل الجليس الصالح وجليس السوء كبائع المسك ونفاخ الكير)، قرر سعيد أن يصاحب من يستطيعون إضافة الجديد المفيد إلى حياته، فاختار صفوة من الشباب الطامحين، فالأشخاص الذين تصاحبهم قد يساعدونك في تحقيق السعادة وقد يجعلون حياتك مآسي وأحزاناً.

تذكرت مقولة قرأتها وحفظتها للفيلسوف الدانماركي كيرجارد:(لو كنتُ راغباً في شيء فلن أرغب في الثروة أو السلطة، وإنما سأرغب في ذلك الحس العميق بالممكن في تلك العين الدائمة التوهج والشباب الذي يرى كل شيء ممكناً).

فالتغيير هو العمل بحثاً عن الممكن المفيد بأساليب واستراتيجيات واعية مدفوعة بأهداف وآمال كبيرة وواعدة.