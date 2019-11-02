السلطنة تشارك في افتتاح اللقاء الإقليمي الكشافة من أجل أهداف التنمية المستدامة بالكويت

شاركت السلطنة أمس في افتتاح اللقاء الإقليمي الكشافة من أجل أهداف التنمية المستدامة الذي تنظمه المنظمة الكشفية العالمية بالتعاون مع جمعية الكشافة الكويتية. حيث أقيم حفل الافتتاح بحضور الدكتور عبدالله الطريجي رئيس اللجنة الكشفية العربية عضو اللجنة الكشفية العالمية.

ومثّل المديرية العامة للكشافة والمرشدات في هذا اللقاء أحمد بن خالد الكمياني رئيس لجنة مستشاري الشباب الكشفي العربي مساعد قائد عشائر جوالة نادي عمان.

يتضمن اللقاء عدد من الجلسات وحلقات العمل التي تهدف الى تأهيل الشباب ليصبحوا مدربين معتمدين في أهداف التنمية المستدامة.

وقال أحمد الكمياني: إن اللقاء يفتح لنا آفاقاً واسعة في الارتقاء بمجتمعاتنا وتحقيق الـ(17) هدفاً من أهداف التنمية المستدامة، والمنظمة الكشفية العالمية تعتبر شريكاً رئيسياً في تحقيق هذه الأهداف، موضحاً أن المشاركة مثرية وتعدنا للإسهام الايجابي في تدريب أقراننا من خلال تنفيذ حلقات تدريبية وتعريفية في أهداف التنمية المستدامة حتى نشارك جميعا في تحقيق الرخاء لمجتمعاتنا.

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