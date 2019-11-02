مجلس الشورى يعقد اليوم جلسة استثنائية لانتخاب رئيس المجلس ونائبي الرئيس للفترة التاسعة من بين أعضائه...

تنفيذا للأمر السامي لجلالة السلطان

ـ اللجنة العليا للانتخابات لم تتلقَ أي طعون، وفترة تلقي الطعون تنتهي الأربعاء القادم

كتب ـ سهيل بن ناصر النهدي:

بناء على الامر السامي لحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ يعقد مجلس الشورى اليوم الجلسة الاستثنائية لانتخاب رئيس المجلس ونائبي الرئيس للفترة التاسعة من بين أعضائه الـ (86).

حيث تأتي هذه الجلسة الاستثنائية كبداية لانعقاد المجلس فيها وسيتم اختيار الرئيس عبر التصويت من قبل الاعضاء، حيث تجري عملية الانتخاب بشكل سري ومباشر.

وتأتي هذه الخطوة الإجرائية عملاً بالمادة رقم:(58) مكرراً (12) من النظام الأساسي للدولة، التي تنظِّم إجراءات الجلسة الاستثنائية، والآلية المتبعة في تنظيم هذه الجلسة، والتي أشارت نصًّا إلى أنَّ مجلس الشورى يجتمع بدعوة من جلالة السلطان المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ في جلسة استثنائية تسبق دور الانعقاد لانتخاب رئيس للمجلس ونائبين للرئيس لمثل فترته، وبالأغلبية المطلقة لأعضاء المجلس، كما أنَّ اللائحة الداخلية للمجلس فصَّلت في المواد من 91 وحتى 98 الإجراءات التنفيذية أثناء انعقاد الجلسة الاستثنائية.

وتشهد الفترة التاسعة توسعاً في عدد الأعضاء بزيادة عضو آخر لولاية لوى، حيث تم انتخاب 86 عضواً بينهم امرأتان، ومن ضمنهم 55 عضواً جديداً و31 عضواً تمت إعادة انتخابهم، منوهاً بأن من بين الأعضاء الجدد هناك 5 أعضاء سبق وأن كانت لهم تجارب سابقة في المجلس.

من جانبها أكدت اللجنة العليا لانتخابات أعضاء مجلس الشورى بأنها لم تتلقَ إلى الآن أي طعون في الانتخابات، حيث فتح المجال لتلقي الطعون منذ يوم الاثنين الماضي وحتى 10 أيام، حيث تنتهي فترة تلقي الطعون يوم الأربعاء القادم.