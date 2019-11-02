(مها) تتحرك الى الشمال الغربي وسط بحر العرب بسرعة 34 الى 63 عقدة

فيما يواصل (كيار) عبوره كمنخفض باتجاه سقطرى

ـ توقعات بعودة الأمطار على الحجر بعد الظهيرة .. والمد البحري مستمر

كتب ـ سهيل بن ناصر النهدي:

تشير آخر التحاليل الجوية والتنبؤات العددية الى استمرارية تحرك العاصفة المدارية (مها) باتجاه شمال غرب نحو وسط بحر العرب دون تاثيرات على السلطنة خلال الايام الثلاثة القادمة، فيما يواصل المنخفض المداري (كيار) عبوره نحو جزيرة سقطرى وبدء التأثيرات المباشرة على الجزيرة، واستمرار تدفق السحب وهطول أمطار متفرقة على سواحل محافظة ظفار، حيث من المتوقع ان تستمر التأثيرات غير المباشرة على محافظة ظفار خلال الـ(24) ساعة.

وتصنف الحالة المدارية (مها) الى عاصفة مدارية بسرعة رياح حول المركز تتراوح بين 34 الى 63 عقدة، ويبعد المركز عن سواحل السلطنة حوالي 1200 كم، فيما تبعد السحب المصاحبه 900 كم، مع استمرارية تحركها جهة الشمال الى الشمال الغربي.

وتوقعت الارصاد الجوية استمرار المد البحري وعلى المناطق الساحلية المنخفضة تزامنا مع اوقات المد البحري العالي.

وقال النشرة الجوية الصادرة من المديرية العامة للارصاد الجوية: إن التوقعات تشير الى ان الطقس سيكون غائماً جزئياً على محافظة مسندم والاجزاء الساحلية من محافظة ظفار وبحر عمان مع احتمالية هطول أمطار متفرقة، وصحو بوجه عام على بقية محافظات السلطنة مع احتمال تشكل السحب الركامية وهطول أمطار متفرقة تكون رعدية أحياناً على جبال الحجر والولايات المجاورة لها خلال فترة ما بعد الظهيرة.

كما تشير التوقعات الى أن الموج سيكون هائجاً على سواحل محافظة ظفار ويتراوح أقصى ارتفاع له من مترين الى 4 أمتار ومتوسط الموج على سواحل مسندم وجنوب الشرقية والوسطى.