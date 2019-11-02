تقييم الأعمال المترشحة لجائزة السلطان قابوس للتنمية المستدامة في البيئة المدرسية بشمال الشرقية

في المحليات 3 نوفمبر,2019 نسخة للطباعة

تبدأ اليوم في المحاور الثلاثة للجائزة

تواصل اللجنة المركزية لمتابعة وتقييم جائزة السلطان قابوس للتنمية المستدامة في البيئة المدرسية زياراتها التقييمية لمحافظات السلطنة، حيث ستبدأ هذا اليوم تقييم المشاريع المتأهلة من تعليمية محافظة شمال الشرقية في المحاور الثلاثة للجائزة.

وأفاد الدكتور محمد بن خلفان الشيدي مستشار وزيرة التربية والتعليم رئيس اللجنة المركزية لمتابعة وتقييم الجائزة بأن اللجنة أنهت خلال الفترة الماضية تقييم المشاريع المتأهلة في سبع محافظات تعليمية وهي: (البريمي والظاهرة والداخلية ومسقط وجنوب الباطنة وشمال الباطنة وظفار).

موضحًا أن فريق التقييم المركزي لَمَسَ خلال زياراته للمشاريع التربوية المتأهلة في المحافظات التي تمت زيارتها تنوعاً ملحوظاً في نوعية المشاريع وطبيعة المواضيع أو القضايا التي تركز على معالجتها، سواء في الجانب البيئي الصحي، أو الثقافي الاجتماعي، أو الاقتصادي، كما أظهرت العديد من هذه المشاريع قدرة عالية لدى لجان الجائزة المدرسية على استنباط الحلول المبتكرة، وتوظيف التقانة الحديثة، واستثمار الموارد المحلية المتاحة، والتواصل الفعال مع مؤسسات وأفراد المجتمع المحلي لدعم جهود بناء شراكة مستدامة مع هذه الأطراف، الأمر الذي ساهم في تجويد نوعية المشاريع التي ترشحت للدورة الأولى الحالية للجائزة.

وأشار الشيدي الى أنه نظراً لمحورية مشاركة الطلبة في تنفيذ هذه المشاريع، فقد اهتم فريق التقييم المركزي بالوقوف على دور أبنائنا الطلبة والطالبات في المشاركة في هذه المشاريع من حيث المساهمة في التخطيط والتنفيذ والتقييم وفي عرض هذه المشاريع وجوانب استفادتهم منها في رفع مستواهم التحصيلي وإكسابهم المعارف والمهارات التي يحتاجون إليها.

وأكد فريق التقييم للجان المدرسية للجائزة على ضرورة إفساح المجال أمام الطلبة للمشاركة الفعلية والفعالة في مختلف مراحل تنفيذ المشاريع لتحقيق المردود التربوي المنشود منها على هذا الصعيد.

وفي هذا السياق، نوّه الدكتور رئيس اللجنة المركزية لمتابعة وتقييم الجائزة بجهود جميع المدارس التي حازت على فرصة التأهل للمنافسة على الجائزة على مستوى السلطنة بالتعريف بأهداف الجائزة ومحاور عملها على مستوى المدرسة والمجتمع المحلي، والجهود المخلصة للارتقاء بمستوى المشاريع وجدواها التربوية، فضلاً عن التحضير الجيد لإجراء عملية التقييم وفق الآلية والبرنامج المعدين من قبل فريق التقييم المركزي للجائزة.

منوهاً في ذات الوقت بحجم الجهود المبذولة من قبل اللجان المحلية للجائزة في المديريات التعليمية في التعريف بهذه الجائزة وتقديم الدعم لها من خلال متابعة خطط عمل المدارس المشاركة في هذه النسخة من الجائزة.