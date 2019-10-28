عدد من السفراء ومندوبية الاتحاد الأوروبي والقادة العسكريين والمستشارين يزورون مركز الأمن البحري

قام ظهر أمس عدد من أصحاب السعادة سفراء الدول الصديقة بمسقط، ومندوبية الاتحاد الاوروبي لدى السلطنة، وعدد من القادة العسكريين في الاتحاد الاوروبي والمستشارين الذين يزورون السلطنة بزيارة لمركز الأمن البحري، حيث كان في استقبالهم اللواء الركن بحري عبدالله بن خميس الرئيسي قائد البحرية السلطانية العمانية.

وقد استمع الوفد خلال الزيارة إلى إيجاز عن مهام وأدوار المركز المتمثلة في إدارة وقيادة عمليات الأمن البحري ضد المخاطر البحرية، ومن بينها عمليات البحث والإنقاذ والحفاظ على البيئة البحرية من مختلف المخاطر، كما اطلع الوفد على الأجهزة والمعدات الحديثة المستخدمة في إسناد عمليات الأمن البحري.

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