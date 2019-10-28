السلطنة تستضيف غدا الاجتماع الـ(16) لمجلس الدفاع المشترك لوزراء الدفاع بدول المجلس

تستضيف السلطنة يوم غد (الأربعاء) الاجتماع السادس عشر لمجلس الدفاع المشترك لأصحاب السمو والمعالي وزراء الدفاع بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وذلك برئاسة السلطنة في فندق قصر البستان بمسقط.

وسيناقش أصحاب السمو والمعالي وزراء الدفاع بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية خلال الاجتماع عدداً من المواضيع ذات الاهتمام المشترك بين وزارات الدفاع بدول المجلس وسبل تعزيز التعاون والعمل العسكري فيما بينها، واعتماد عدد من القرارات والتوصيات المعروضة على جدول الاجتماع.

وبهذه المناسبة أدلى معالي السيد بدر بن سعود بن حارب البوسعيدي الوزير المسؤول عن شؤون الدفاع رئيس الاجتماع بتصريح صحفي لمندوب التوجيه المعنوي حول استضافة السلطنة أعمال هذا الاجتماع قال فيه: يطيب لنا بمناسبة استضافة السلطنة للاجتماع السادس عشر لمجلس الدفاع المشترك لأصحاب السمو والمعالي وزراء الدفاع بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، أن نرحب بالأشقاء في بلدهم الثاني سلطنة عمان متمنين لهم طيب الإقامة ولهذا الاجتماع كل التوفيق والنجاح، وسوف يتم خلال هذا الاجتماع مناقشة عدد من المواضيع التي تدعم وتعزز مسيرة التعاون العسكري القائم بين دول المجلس وتطويرها بما يحقق الغايات المنشودة لتفعيل التعاون.

وسيتناول اجتماعنا العديد من الموضوعات التي تهمنا جميعا، وتهم مسيرة تطور التعاون العسكري بين دولنا في إطار منظومة مجلس التعاون لدول الخليج العربية، هذا المجلس الذي وجُد ليبقى شامخا بأهدافه، ومعززاً للإرث والتاريخ الحضاري الذي يجمع بين دولنا، ومحافظاً على المكاسب التي تحققت والاستمرار في تحقيق مزيد من التعاون بما يحقق المصالح المشتركة لدول المجلس

ومما لا شك فيه أن جميع الموضوعات المدرجة على جدول أعمال اجتماع مجلس الدفاع المشترك قد حظيت بالاهتمام من قبل أصحاب السمو والمعالي وزراء الدفاع بدول المجلس وصولاً إلى أنجع القرارات والتوصيات التي من شأنها تحقيق آمال وتطلعات شعوب دول مجلس التعاون بما فيها التعاون العسكري المشترك في مختلف المجالات.

وتستضيف اللقاء الدوري الخامس لرؤساء المحاكم العليا والتمييز بدول المجلس

تستضيف السلطنة يوم الثلاثاء القادم الموافق 5 نوفمبر القادم أعمال اللقاء الدوري الخامس لرؤساء المحاكم العليا والتمييز بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لمدة يومين.

ويشمل جدول اعمال اللقاء الدوري الخامس لرؤساء المحاكم العليا والتمييز متابعة تنفيذ الخطة التشغيلية للخطة الاستراتيجية للمحاكم العليا والتمييز بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وما يتضمنه مشروع النظام الموحد للمحاكم العليا والتمييز لدول مجلس التعاون، بالإضافة إلى تناول الورقة العلمية على هامش اعمال اللقاءات الدورية لرؤساء المحاكم العليا والتمييز، كما سيطلع رؤساء المحاكم العليا والتمييز على مقترح المحكمة العليا بالسلطنة لوضع مشروع نظام داخلي لاجتماعات رؤساء المحاكم العليا والتمييز بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.