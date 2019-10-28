350 ألفًا و581 ناخبًا وناخبة أدلوا بأصواتهم في الانتخابات بنسبة مشاركة فاقت 49 بالمائة

في مؤتمر صحفي مشترك للجنتي العليا والرئيسية لانتخابات مجلس الشورى للفترة التاسعة

ـ صلالة تسجل أعلى نسبة مشاركة بنسبة 71 بالمائة من إجمالي الناخبين المسجلين في السجل الانتخابي بالولاية

نائب رئيس المحكمة العليا: الانتخابات جرت بكل ولايات السلطنة بكل سهولة ويسر ومارس من خلالها المواطنون حقهم الانتخابي

كتب ـ سهيل بن ناصر النهدي والعمانية:

أعلنت وزارة الداخلية أن إجمالي عدد الناخبين الذين أدلوا بأصواتهم في انتخابات أعضاء مجلس الشورى للفترة التاسعة بلغ 350 ألفًا و581 ناخبًا وناخبة وبنسبة مشاركة فاقت 49 بالمائة، وسجلت ولاية صلالة أعلى نسبة مشاركة بنسبة بلغت 71 بالمائة من إجمالي

الناخبين المسجلين في السجل الانتخابي بالولاية.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي مشترك عقدته اللجنة العليا واللجنة الرئيسية لانتخابات أعضاء مجلس الشورى للفترة التاسعة أمس بالمركز الإعلامي للانتخابات بفندق جراند حياة بحضور فضيلة الدكتور خليفة بن محمد بن عبدالله الحضرمي نائب رئيس المحكمة العليا، رئيس اللجنة العليا لانتخابات أعضاء مجلس الشورى للفترة التاسعة وسعادة ناصر بن سليمان السيباني نائب رئيس الهيئة العامة للإذاعة والتليفزيون رئيس اللجنة الإعلامية لانتخابات أعضاء مجلس الشورى للفترة التاسعة وطلال بن أحمد السعدي أمين سر اللجنة الرئيسية لانتخابات أعضاء مجلس الشورى للفترة التاسعة والدكتور أحمد بن سعيد الشكيلي مساعد المدعي العام عضو باللجنة العليا لانتخابات أعضاء مجلس الشورى للفترة التاسعة.

وأعرب فضيلة الدكتور نائب رئيس المحكمة العليا رئيس اللجنة العليا لانتخابات أعضاء مجلس الشورى للفترة التاسعة عن ارتياحه للعملية الانتخابية التي جرت بكل ولايات السلطنة بكل سهولة ويسر ومارس خلالها المواطنون حقهم الانتخابي لانتخاب مرشحيهم لعضوية مجلس الشورى للفترة من 2020 الى 2023م.

كما تقدم فضيلته بالشكر لكل الجهات واللجان التي أسهمت في إنجاح عملية الانتخاب بكل مراحلها.

وقال طلال بن أحمد السعدي أمين سر اللجنة الرئيسية للانتخابات: إن إجمالي عدد الناخبين الذين أدلوا بأصواتهم في انتخابات أعضاء مجلس الشورى للفترة التاسعة بلغ 350 ألفًا و581 ناخبًا وناخبة، وبنسبة مشاركة فاقت 49 بالمائة بما في ذلك أعداد الناخبين العمانيين في الخارج وبلغت أعلى نسبة مشاركة في ولاية صلالة بنسبة 71 بالمائة من إجمالي الناخبين المسجلين في السجل الانتخابي لتلك الولاية، فيما سجلت ولاية قريات ارتفاعًا في أعداد الناخبات الإناث اللواتي قمن بالتصويت مقارنة بالناخبين الذكور وبلغت نسبة مشاركة الإناث 51% من نسبة الناخبين المسجلين في تلك الولاية.

وأضاف: إن محافظة الوسطى شهدت أعلى نسبة مشاركة للناخبين في التصويت مقارنة بباقي محافظات السلطنة وبلغت نسبة المشاركة في محافظة الوسطى 3ر81 بالمائة، مشيرًا إلى أن انتخابات أعضاء مجلس

الشورى للفترة التاسعة سجلت فوز امرأتين بعضوية المجلس لترتفع مشاركة المرأة في مجلس الشورى مقارنة بالفترتين السابقتين من عضوة واحدة إلى عضوتين اثنتين.

وبيّن أنه خلال انتخابات يوم أمس الاول تم استخدام 994 جهاز تصويت (صوتك) تم توزيعها على 110 مراکز انتخابية، منها خمسة مراكز للتصويت الموحد، أقيمت في ولايات: بوشر، وثمريت وهيما وأدم وخصب، وضمت مراکز بوشر وثمريت وخصب مرکز انتخاب خاص بالنساء في كل منها مما يرفع عدد مراكز التصويت الموحد إلى ثمانية مراكز لتمكين الناخبين الموجودين خارج ولاياتهم من الإدلاء بأصواتهم بيسر وسهولة في تلك المراكز.

وأكد أنه تم اتخاذ كل الإجراءات الفنية والتقنية لضمان سير عملية الانتخابات بسهولة ويسر، بما في ذلك توفير أجهزة احتياطية، ودعم فني لأية مشكلة في حال حدوثها، ومعروف أن جهاز (صوتك) يحتفظ بالمعلومات في الحالات الطارئة، وقد جرت عملية الانتخاب كما هو مخطط لها برغم تمديد مدة الانتخاب ساعتين في كل ولايات السلطنة.

وأشاد بإقبال المواطنين العمانيين للإدلاء بأصواتهم ومشاركتهم الذين أظهروا وعياً وإدراكاً كبيرين، سواء من خلال الإقبال على التسجيل الانتخابي، حيث زادت الأعداد بنسبة 20% مقارنة بانتخابات الفترة الثامنة عام 2015م، أو من خلال الإقبال على عمليات الترشح لخوض الانتخابات، حيث بلغ إجمالي عدد المرشحين 637 مرشحًا ومرشحة، منهم 597 مرشحًا و40 مرشحة، وبذلك تضاعف تقريبًا عدد المرشحات لانتخابات الفترة التاسعة عما كان عليه في الفترة الثامنة وهو 21 مرشحة.

وأشار إلى أن الناخبين قاموا أمس بانتخاب 86 عضوًا لمجلس الشورى للفترة التاسعة، وذلك بزيادة عضو واحد لولاية لوى، عما كان عليه العدد في الفترة الثامنة للمجلس.

من جانبه أكد أحمد بن سعيد الشكيلي مساعد المدعي العام عضو باللجنة العليا لانتخابات أعضاء مجلس الشورى أن اللجنة العليا لم تتلقَ أي شكاوى تتعلق بعملية التصويت والتي جرت يوم أمس الاول.

وأشاد سعادة ناصر بن سليمان السيباني نائب رئيس الهيئة العامة للإذاعة والتليفزيون رئيس اللجنة الإعلامية لانتخابات أعضاء مجلس الشورى للفترة التاسعة بالإقبال الكبير لعملية الانتخابات، مؤكدًا أن ذلك يعد تقدمًا في النضج والوعي السياسي لدى المجتمع العماني وأن الناخبين كانوا حريصين على ممارسة حقهم الانتخابي في انتخاب من يرونهم مناسبين لتمثيلهم في عضوية مجلس الشورى.

كما نوّه سعادته بمشاركة المرأة في هذه الانتخابات حيث كان نصيب المرأة في هذه الانتخابات مقعدين في عضوية المجلس وهذا مؤشر إيجابي لمشاركة المرأة إلى جانب أخيها الرجل في الحق الانتخابي.

حضر المؤتمر الصحفي معالي الدكتور عبدالمنعم بن منصور الحسني وزير الإعلام وسعادة علي بن خلفان الجابري وكيل وزارة الإعلام وعدد من الصحفيين والإعلاميين ممثلي وسائل الإعلام المحلية والعربية والأجنبية المشاركة في تغطية انتخابات أعضاء مجلس الشورى للفترة التاسعة.