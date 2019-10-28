الإعصار المداري (كيار) يتمركز وسط بحر العرب

760 كيلو مترا يبعد عن (رأس مدركة)

ـ التأثيرات غير المباشرة تبدأ بتدفق السحب المصحوبة بأمطار متفرقة ابتداء من مساء اليوم على محافظات جنوب الشرقية والوسطى

متابعة ـ محمود الزكواني:

أوضح المركز الوطني للإنذار المبكر من المخاطر المتعددة في تقرير (3) حول الإعصار المداري (كيار) الذي يتمركز وسط بحر العرب على خط عرض 2ر18 درجة شمال وخط طول 2ر65 درجة شرق و يصنف حاليًا من الدرجة الرابعة وتقدر سرعة الرياح السطحية حول مركزه (115 ـ 125 عقدة) وهو يبعد حاليًا عن أقرب نقطة من سواحل السلطنة حوالي 760كم (رأس مدركة).

وتشير آخر تحاليل المركز الوطني تشير إلى احتمال استمرار تحرك الإعصار المداري باتجاه الغرب إلى الشمال الغربي نحو سواحل السلطنة خلال 48 ساعة القادمة مع تراجع تصنيفه تدريجيًا، كما تشير إلى احتمال تحركه لاحقًا باتجاه الجنوب الغربي محاذيًا لسواحل محافظات جنوب الشرقية والوسطى وظفار وسيبعد مركزه عن رأس مدركة أكثر من 200كم عند اقترابه مع استبعاد احتمال عبوره سواحل السلطنة.

ومن المحتمل أن تبدأ التأثيرات غير المباشرة بتدفق السحب المصحوبة بأمطار متفرقة تكون رعدية أحيانًا ورياح نشطة ابتداءً من مساء اليوم على محافظات جنوب الشرقية والوسطى.

ويستمر البحر هائج الموج على سواحل محافظات جنوب الشرقية والوسطى وظفار ويصل أقصى ارتفاع له من 4 إلى 6 أمتار مع امتداد مياه البحر على المناطق الساحلية المنخفضة بينما يستمر البحر متوسط إلى هائج الموج من 2 إلى 3 أمتار على بحر عمان.

ويواصل المختصون بالمركز الوطني للإنذار المبكر من المخاطر المتعددة تحليل ومتابعة آخر المستجدات على مدار الساعة.

وتدعو الهيئة العامة للطيران المدني الجميع إلى عدم ارتياد البحر ومتابعة النشرات الجوية والتقارير الصادرة عنها حول تطورات الحالة الجوية.

وأوضح عبدالله بن راشد الخضوري ـ رئيس قسم تخطيط وتطوير الأرصاد بالمديرية العامة للأرصاد الجوية حول آخر مستجدات الحالة المدارية (كيار) وقال:

نتوقع بمشيئة الله أن تنخفض حدة هذا الإعصار ليصبح من الدرجة الثالثة ثم تدريجياً إلى الثانية خلال اليومين القادمين، وتستمر التأثيرات غير المباشرة على السلطنة من خلال ارتفاع موج البحر وخاصة على سواحل بحر العرب وقد يصل ارتفاع موج البحر إلى 6 أمتار، أما على سواحل بحر عمان يصل الموج إلى 3 أمتار، كذلك تستمر التنبيهات باحتمال إمتداد مياه البحر إلى المناطق الساحلية المنخفضة والخيران خلال هذه الأيام.

وأشار الى أنه ما زال الاعصار يتجه بإتجاه الغرب إلى شمال الغرب ثم سيتغير الإتجاه لتكون حركته جنوب غرب بمحاذاة سواحل السلطنة وسيبعد من سواحل السلطنة ما يقارب 200 كيلومتر.

وأضاف: إن الفرص مستبعدة لعبور الاعصار لسواحل السلطنة، كما أنه المتوقع خلال هذه الايام تتدفق السحب من جراء الاعصار على سواحل بحر العرب، قد تؤدي لهطول الأمطار المتفرقة تكون أحياناً غزيرة مصحوبة بهبوب لرياح نشطة قد تتراوح بين 30 الى 20 عقدة.