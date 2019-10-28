متابعة ـ علي بن صالح السليمي:

تواصل لجنة التصفيات الأولية لمسابقة السلطان قابوس للقرآن الكريم الـ(29) التابعة لمركز السلطان قابوس العالي للثقافة والعلوم زياراتها لمراكز المسابقة.

حيث استمعت اللجنة يوم أمس الى عدد من المشاركين بمركز المسابقة بجامع السلطان قابوس بجعلان بني بوحسن بمحافظة جنوب الشرقية.

يقول يوسف بن محمد السديري ـ العضو الإداري والإعلامي بالمسابقة: بلغ عدد المشاركين بمركز جعلان بني بوحسن (90) متسابقاً من الجنسين بجميع مستويات المسابقة المسابقة، حيث تم تنظيم المسابقة بجامع السلطان قابوس بجعلان بني بوحسن، موضحاً بأن لجنة التحكيم للتصفيات الاولية تستمع للمشاركين على فترتين (صباحية ومسائية).

مشيراً الى أن آداء المتسابقين كان جيداً في كل المستويات ومن جميع الاعمار من الجنسين سواء في الحفظ أو التجويد أو التلاوة.

يذكر أن اللجنة زات خلال الفترة الماضية مركز نيابة سناو التابعة لولاية المضيبي وقد بلغ عدد المتسابقين (106) من الجنسين، كما زارت اللجنة مركز نيابة محوت بقاعة شركة كهرباء المناطق الريفية، وأخيراً تختتم زياراتها الى مركز صور بجامع السلطان قابوس بصور وذلك يوم غد (الاربعاء) الموافق 30 الجاري.

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كانت هذه تفاصيل خبر (90) متسابقا في لجنة التصفيات الأولية لمسابقة السلطان قابوس للقرآن الكريم الـ(29) بمركز جعلان بني... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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