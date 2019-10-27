اللجنة الوطنية للشباب تشارك في جلسات (مجتمع الشباب) وتدشن (شباب بلس) وتتبنى عددا من المبادرات لتطوير...

في المحليات 28 أكتوبر,2019 نسخة للطباعة

ضمن أنشطة وبرامج يوم الشباب العماني

متابعة ـ جميلة الجهورية:

أعلنت اللجنة الوطنية للشباب مساء أمس الأول بفندق ليفاتيو مسقط عن خمس من المبادرات الفائزة المشاركة ضمن مبادرة (مشاركة وإلهام) والتي نظمتها اللجنة بمشاركة 40 شاباً وشابة تم تقسيمهم على خمس مجموعات بهدف إثراء برامج اللجنة الاستراتيجية الخمسة، بأفكار الشباب والتي تنصب جميعها على عدد من المحاور في تطوير البرامج الاستراتيجية للمواطنة والانتماء وتطوير قدرات الشباب، وتعزيز المشاركة الشبابية، والتمكين الاقتصادي، وتطوير القطاع الشبابي.

وقد اشتمل برنامج الأمس على توزيع استبانة على المشاركين، وعمل جلسة مع خولة بنت زايد الشحية عضوة اللجنة حول (اللجنة الوطنية للشباب) وبرامجها الاستراتيجية، كما تم عمل حلقة تعرف بين المشاركين والاطلاع على البرامج اللجنة، ثم تلتها جلسة مع عمر الانصاري أحد ميسري المبادرات الشبابية وكانت تحت عنوان:(قولبة الافكار) ليتم بعدها إعلان بدء التحدي وجلسة مع وليد البادي عضو اللجنة وحديث حول بناء قدرات الشباب وتمكين المبادرات والدليل الاسترشادي للمبادرات، يتواصل التحدي مع العصف الذهني لإطلاق الافكار وتوجيهها في بشكل يضمن وضوح وشمولية الفكرة، ليختتم بتقييم المبادرات التي تخضع لمعايير ومؤشرات من حيث شمولية العرض وموائمة الفكرة مع أهداف البرنامج، وآلية التطبيق، كذلك من حيث الحوكمة والقانون والسياسة والتنظيم وادارة الفريق، والعائد على المجتمع المدني والشبابي.

كذلك دشنت اللجنة الوطنية للشباب أمس الاول مركز (شباب بْلَس)، وهو خدمة تقدمها اللجنة الوطنية للشباب، وهي عبارة عن مساحة مجانية تقدمها للشباب للعمل الحر والقراءة وتقديم الحلقات التدريبية والنقاشية وتنفيذ الفعاليات الخاصة بهم، وستكون متاحة مجانًا بالحجز والتسجيل على موقع اللجنة الوطنية للشباب، وهي مساحة تنفذها اللجنة بإدارة وتطوير شركة شبابية (الردهة)، في حين شاركت اللجنة يوم أمس الأول بالجامعة الالمانية بحلبان وضمن مبادرة (مجتمع الشباب) الذي تنظمه مؤسسة رؤية الشباب بحضور شبابي كبير يفوق 1800 مشارك ضمن الأركان المتوزعة والجلسات النقاشية والحلقات التدريبية، التي عكست مبادرات واهتمامات ضختها في 60 حلقة تدريبية لعشرة مجالات شملت التكنولوجيا والتسويق، وشاركت اللجنة بدعمها الشباب من خلال توفير 500 مقعد مجاني للشباب العماني من أجل حضور حلقات العمل التدريبية والنقاشية، وحضور اللجنة في ركن جلسات وقضايا شبابية، وجلسة مخصصة بعنوان:(هل مبادراتك الشبابية تحتاج على دعم؟) والتي حضرها معالي الدكتور عبدالمنعم الحسني وزير الاعلام وعدد من أعضاء اللجنة الوطنية للشباب، وشارك في مناقشاتها عمر الانصاري ـ أحد الشباب من اصحاب المبادرات، كذلك شاركت أحلام الحضرمية ـ عضو اللجنة والتي عرضت أشكال الدعم المقدمة للشباب ومؤشرات عدد المبادرات المتقدمة للدعم خلال الفترة من يناير وحتى شهر يونيو 2019 حسب المجالات، وأشار العرض إلى تقدم 7 مبادرات في المجال التقني ومبادرة واحدة أدبية ومبادرة أخرى توعوية، في حين تلقت اللجنة 3 مبادرات سياحية ومبادرتين دينية، و5 مبادرات إعلامية، و19 مبادرة فنية، و14 مبادرة رياضية، و3 مبادرات صحية، و61 مبادرة في المجال الثقافي، ومبادرة واحدة في الاقتصاد، و23 مبادرة في المجال التعليمي، و3 مبادرات خيرية وثلاث مبادرات أخرى في المجال البيئي.

كما نظمت اللجنة الوطنية للشباب صباح أمس الاول بولاية صور فعالية (تحدي شباب) وذلك بمشاركة 50 شاباً، حيث هدفها تسليط الضوء على الرياضات التي تهم الشباب في الولاية من حيث إقامة مسابقة في ثلاث رياضات في وقت واحد، حيث يتسابق الشباب لمسافة (1) كيلو متر في رياضة السباحة ثم مسافة (10) كيلو مترات في رياضة الدراجات، وأخيراً لمسافة (2) كيلو متر في رياضة الجري، حيث تبدأ نقطة الانطلاقة من شاطئ البطح مروراً بالعيجة ثم رجوعاً لنفس نقطة الانطلاق، كما أقيم عصر أمس الأول بنادي الرستاق احتفالاً بيوم الشباب العماني و تضمن التعريف باللجنة، وعقد جلسات لمناقشة عدة مواضيع منها التعريف بالثورة الصناعية الرابعة، التنوع الاقتصادي العماني، وواقع التوظيف في القطاع الخاص، واستعراض ابداعات وانجازات شباب المحافظة.

كما تستمر احتفالات المحافظات بيوم الشباب العماني خلال الأيام القادمة في كل من مسندم والوسطى وظفار والداخلية والظاهرة والبريمي وشمال وجنوب الشرقية وشمال وجنوب الباطنة.