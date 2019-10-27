مسقط ـ العمانية: عاد الى البلاد مساء أمس معالي الدكتور يحيى بن محفوظ المنذري رئيس مجلس الدولة بعد أن ترأس وفد السلطنة المشارك في أعمال القمة الثامنة عشرة لقادة دول وحكومات حركة عدم الانحياز والتي عقدت في العاصمة الأذرية (باكو).

وكان في استقباله لدى عودته والوفد المرافق له المكرم الدكتور الشيخ الخطاب بن غالب الهنائي نائب رئيس مجلس الدولة.

وقد رافق معاليه سعادة الشيخ خليفة بن علي الحارثي وكيل وزارة الخارجية للشؤون الدبلوماسية وسعادة السفير الدكتور قاسم بن محمد الصالحي سفير السلطنة المعتمد لدى جمهورية تركيا وغير المقيم لدى جمهورية أذربيجان، وعدد من المسؤولين.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر رئيس مجلس الدولة يعود الى البلاد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.