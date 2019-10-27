(٣٧٥) مشاركا في التصفيات الأولية لمسابقة حفظ القرآن الكريم الـ(17) بالرستاق

الرستاق ـ من سيف بن مرهون الغافري:

أقيمت مؤخراً بولاية الرستاق التصفيات الأولية لمسابقة حفظ القرآن الكريم (السابعة عشرة) والتي تنظمها اللجنة الثقافية بنادي الرستاق بمشاركة (٣٧٥) متسابقاً ومتسابقة من ولايتي الرستاق والعوابي تنافسوا فيها من خلال خمسة مستويات وهي: المستوى الأول (حفظ عشرة أجزاء)، والمستوى الثاني (حفظ خمسة أجزاء)، والمستوى الثالث (حفظ أربعة أجزاء)، والمستوى الرابع (حفظ ثلاثة أجزاء)، والمستوى الخامس (حفظ جزءين)، والمستوى السادس (حفظ جزء واحد).

وقد قامت لجان التقييم بالاستماع إلى المتسابقين المشاركين في كافة المستويات، حيث شهدت المسابقة مشاركة واسعة من الذكور والإناث من مختلف الفئات العمرية.

وحول التصفيات الأولية للمسابقة يقول صالح بن سعيد الصخبوري رئيس اللجنة الإعلامية: لقد شهدت المسابقة في عامها السابع عشر إقبالاً كبيراً ومشاركة واسعة من مختلف قرى ومناطق ولايتي الرستاق والعوابي، حيث دأبت اللجنة الثقافية بنادي الرستاق على تنظيم هذه المسابقة سنوياً بهدف تشجيع الطلبة والطالبات وعامة الناس لحفظ كتاب الله تعالى، وغرس مبدأ التنافس الشريف بين المتسابقين الذين بلغ عددهم حسب القوائم المسجلة لدينا (٣٧٥) متسابقاً ومتسابقة.

وأضاف: إنّ عملية تقييم المتسابقين سارت بشكل جيد ومنظم بفضل الاستعداد المبكر لهذه المسابقة، حيث شكلت عدة لجان للتقييم من ذوي الخبرة والكفاءة من مشرفين تربويين ومعلمين ومعلمات ومرشدين وأئمة المساجد بالولاية.

وأضاف: إن التصفيات الأولية شهدت منافسة جيدة وإتقاناً وإجادة لأحكام التجويد وتقارباً في مستويات المتسابقين، وسيتم تقييم أصحاب الأعذار وإقامة التصفيات النهائية للمسابقة السبت القادم، ونشكر كل من ساهم في إنجاح التصفيات الأولية لهذه المسابقة من لجان التنظيم والتقييم وأولياء الأمور الذين حرصوا على تشجيع أبنائهم على المشاركة في هذه المسابقة ومتابعة حفظهم.