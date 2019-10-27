جلسة نقاشية حول فرص العمل للصيادلة العمانيين في القطاع الخاص (الفرص والتحديات)

في المحليات 28 أكتوبر,2019 نسخة للطباعة

متابعة ـ جميلة الجهورية:

عرضت عدد من الصيدلانيات العمانيات العاملات في عدد من مؤوسسات القطاع الخاص تجربتهن في العمل وابرز التحديات التي تواجه الصيدلي العماني والمرأة العمانية العاملة في قطاع الصيدلة، والتي برزت فيها تحديات على مستوى التدريب واخرى على مستوى ضعف المرتبات والامتيازات الوظيفية وتحدي مركزية الفرص وشحها، ناهيك عن ساعات العمل الطويلة وصعوبة التنقل وعدم توفر بعض الخدمات التي تراعي بعض الحقوق الطبيعية لطبيعة المكان وظروفه.

جميع ذلك وأكثر كان عبر الجلسة النقاشية التي عرضتها بعض الصيدلانيات وتناولت موضوع فرص العمل للصيادلة العمانيين في القطاع الخاص وعقدتها وزارة الصحة ممثلة في المديرية العامة للصيدلة والرقابة الداوئية، بحضور عدد من المسؤولين والعاملين في القطاع الحكومي والقطاع الخاص بهدف الوقوف على (الفرص والتحديات) وذلك بمشاركة عدد من النماذج والتجارب من الصيادلة العمانيين العاملين في القطاع الخاص.

حيث اشتمل برنامج الجلسة التي هدفها تشجيع الشباب العمانيين التوجه للقطاع الخاص والاستفادة من الفرص التي يطرحها خصوصا في ظل نمو قطاع الصيدلة والشركات الدوائية والتخصصات التي يستحدثها ويحتاجها قطاع الدواء.

وفي ضوء هذه الحلقة سلط الدكتور محمد بن حمدان الربيعي مدير عام المديرية العامة للصيدلة والرقابة الدوائية الضوء على دور وزارة الصحة في تعمين مهنة الصيدلة في مؤسسات القطاع الخاص الصيدلانية والتزامها بتنفيذ هذا الدور من خلال تعاونها مع شركائها من القطاعات الحكومية الاخرى ومستعرضا خلال ذلك التحديات التي تواجه قطاع التوظيف امام عزوف الشباب الصيادلة عن التوجه للقطاع الخاص واشكالية التحول من القطاع الخاص إلى الحكومي رغم محاولات التنافس بين مؤسسات القطاع الدوائي بالسلطنة.

وقد استعرضت الحلقة عدداً من الارقام والمؤشرات والتعاميم الوزارية والتي قدمها خالد بن سليم البادي مدير دائرة التراخيص الصيدلانية بالانابة، واظهرت اعداد الصيادلة ومساعدي الصيادلة والمندوبين الطبيين العمانيين العاملين بالقطاع الخاص خلال الفترة من 2015 ـ 2019 م وكذلك اعداد الغير العمانيين العاملين خلال ذات الفترة، بالاضافة إلى استعراض اعداد المؤسسات الصيدلانية المرخصة بالسلطنة وشملت صيدليات عامة وداخلية ومستودعات ادوية ومصانع أدوية.