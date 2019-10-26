نظمتها الجمعية العمانية للسرطان

متابعة ـ جميلة الجهورية:

نظمت الجمعية العمانية للسرطان صباح أمس الاول مسيراً للدراجات الهوائية بمشاركة ما يزيد عن 240 دراجاً.

انطلق المسير من أمام مقر الجمعية وصولاً إلى دوار الموج ثم العودة إلى مقر الجمعية، وذلك بمشاركة عدد من الفرق الشبابية للدراجين بمحافظات السلطنة، وقد تميز المسير بتكريم الفائزين بالسحوبات وتكريم أصغر مشارك وأكبر مشارك وعدد من الناجين من السرطان وأصحاب الاحتياجات الخاصة.

وقد أكد الدكتور وحيد الخروصي رئيس الجمعية العمانية للسرطان أن هذا المسير يأتي ضمن احتفال الجمعية بفعاليات شهر أكتوبر للتوعية بأهمية الكشف المبكر لسرطان الثدي والوقاية منه، ليكون وسيلة لتعريف المجتمع بهذه المناسبة التي يشارك فيها عدد من الداعمين والمساهمين.

من جانبه قال عبدالسلام بن مكتوم المنذري من فريق الظاهرة للدراجات الهوائية: إنهم سعيدون كفريق بمشاركتهم جمعية السرطان هذه المناسبة ضمن الفرق الاخرى ليساهموا في التعريف بالجمعية ودعمها من خلال هذه التظاهرة التي يتطلعون بالمشاركة فيها سنوياً.

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كانت هذه تفاصيل خبر انطلاق مسير الدراجات الهوائية بمشاركة أكثر من 240 دراجا من مقر الجمعية إلى دوار الموج لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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