وزير الداخلية.. يفتتح المركز الإعلامي لانتخابات أعضاء مجلس الشورى للفترة التاسعة

مسقط ـ العمانية ـ العمانية:

افتتح معالي السيد حمود بن فيصل البوسعيدي وزير الداخلية بفندق جراند حياة مسقط مساء امس المركز الإعلامي لانتخابات أعضاء مجلس الشورى للفترة التاسعة الذي يقوم بتوفير الخدمات الإعلامية للصحفيين والإعلاميين بمختلف وسائل الإعلام والمراسلين الصحفيين من داخل وخارج السلطنة الذين يقومون بتغطية انتخابات أعضاء مجلس الشورى للفترة التاسعة والتي ستُجرى اليوم في جميع ولايات السلطنة.

ويوفر المركز الإعلامي مختلف المطبوعات والكتيبات والمطويات التعريفية التي تسهل للإعلاميين والصحفيين أداء مهام عملهم.

كما ستقوم اللجنة الإعلامية لانتخابات أعضاء مجلس الشورى للفترة التاسعة بتزويد الكوادر الإعلامية والفنية الموجودة بالمركز بالبيانات والصور وتنسيق المقابلات الصحفية.

ويشتمل المركز الإعلامي على معرض للصور يتناول ملامح من مسيرة الشورى العمانية التي تفضل برعايتها حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ وتشمل الصور ملامح من الجولات السامية لجلالته ايده الله في الولايات منذ بزوغ فجر النهضة المباركة في العام ١٩٧٠م.

واطلع معالي السيد وزير الداخلية خلال جولته بالمركز الإعلامي على جهاز التصويت الإلكتروني “صوتك” الذي يتكون من شاشة تعمل بنظام اللمس، محددٌ فيها إجراءات وخطوات الانتخاب، ليقوم الناخب باختيار مرشحه من خلالها بكل سهولة ويسر، وروعي في تصميم شكل الجهاز ملاءمته لمختلف فئات الناخبين بمن فيهم كبار السن وذوو الإعاقة.

حضر حفل الافتتاح معالي الدكتور عبدالمنعم بن منصور الحسني وزير الإعلام ومعالي الدكتور عبدالله بن ناصر الحراصي رئيس الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون وفضيلة الدكتور خليفة بن محمد بن عبدالله الحضرمي نائب رئيس المحكمة العليا رئيس اللجنة العليا لانتخابات أعضاء مجلس الشورى للفترة التاسعة وعدد من المسؤولين بوزارتي الداخلية والإعلام والهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون ورؤساء تحرير وكالة الأنباء العمانية والصحف المحلية ومختلف وسائل الإعلام العربية والدولية.

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