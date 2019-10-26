(البيئة) تشارك في مؤتمر المياه المصاحبة للنفط في الشرق الأوسط

في المحليات 27 أكتوبر,2019 نسخة للطباعة

شاركت وزارة البيئة والشؤون المناخية في مؤتمر المياه المصاحبه للنفط في الشرق الأوسط، وذلك بإلقاء ورقة عمل عن التشريعات البيئية لإدارة وإعادة إستخدام المياه المصاحبة لإنتاج النفط في السلطنة والتحديات المتعلقة بها.

حيث قدم هلال بن حماد القصابي رئيس قسم رقابة تلوث المياه والتربة بالانتداب، ورقة عمل حول الوضع المائي بالسلطنة والحاجة لإعادة إستخدام مصادر المياه غير التقليدية والتي من ضمنها المياه المصاحبة لإنتاج النفط، تطرق فيها كذلك الى القوانين واللوائح المتعلقة بالمحافظة على المياه من التلوث، بالإضافة للمعايير الخاصة بعمليات التصريف وإعادة الإستخدام، وكذلك التطرق للمارسات المستخدمة حالياً لإدارة المياه المصاحبة لإنتاج النفط والتحديات المصاحبة لها، واختتم ورقة العمل بعرض بعض المقترحات لتطوير عمليات الإدارة المستدامة للمياه المصاحبة لإنتاج النفط.

يهدف المؤتمر الى توحيد جهود كافه القطاعات والمعنيين بالمياه المصاحبة للنفط لتبادل المعارف والخبرات في هذا المجال من خلال إلقاء الضوء على تجربة السلطنة في مجال المياه المصاحبة للنفط، واستعراض ما حققته الجهات المختصة في مجال المياه المصاحبة للنفط ، والتعرف على التقنيات الحديثة والحلول المتخذة في كيفية الاستفادة من المياه المصاحبة للنفط والاستفادة من التجارب العالميه للمشاركين من مختلف الدول وعرض تجاربهم العلميه والتطبيقية، ونشر التوعيه لدى مختلف شرائح المجتمع في كيفية الاستفادة القصوى من هذه المياه وكيفية أستغلالها، واستعراض حالات دراسية عن إدارة المياه المنتجة والاستفادة منها، واستعراض أهم وأحدث التقنيات والتكنولوجيات المستخدمة في معالجة المياه المنتجة، وتقييم امكانية الاستفادة من المياه المصاحبة للنفط كمصدر غير تقليدي للمياه يمكن استخدامه للأغراض الصناعية والزراعيه، وتوفير منتدى للخبراء الوطنيين والدوليين للاجتماع مع السلطات المحلية والحكومية لعرض ومناقشة دور المياه المصاحبة للنفط في خطط التنمية المستدامة، والآثار الاقتصادية والاجتماعية والبيءيه للمياه المصاحبة للنفط، وكيفية استخدام التكنولوجيات الحديثة في الانتاج، وكذلك الحد من الآثار السلبية لهذه المياه و تطوير نظم إدارة مخاطرها على البيئة والطبيعة، واستعراض التشريعات البييه ألمنظمه لأداره وأعاده استخدام المياه المصاحبه لإنتاج النفط.