اللجنة العليا لانتخابات أعضاء مجلس الشورى تطلع على الاستعدادات اللازمة لسير عملية الانتخاب الأحد...

عقدت اللجنة العليا لانتخابات أعضاء مجلس الشورى للفترة التاسعة امس اجتماعها السادس بمقر اللجنة.

ترأس الاجتماع فضيلة الدكتور خليفة بن محمدالحضرمي نائب رئيس المحكمة العليا رئيس اللجنة، وبحضور أعضائها.

تم خلال الاجتماع الاطلاع على محضر الاجتماع السابق واعتماده، والوقوف على إجراءات التصويت عن بُعد الذي أجري يوم السبت الماضي من خلال تطبيق التصويت عن بُعد، وأطلعت على الاستعدادات اللازمة لسير عملية الانتخاب يوم الاحد المقبل 27 من هذا الشهر، واستعرضت كذلك التعاميم الصادرة من اللجنة الرئيسية للانتخابات واتخذت بصددها القرارات القانونية.

وأبدت اللجنة ارتياحها من سير الإجراءات المتبعة خلال فترة التصويت عن بُعد والتي انتهت في ذات يوم التصويت، وتثمن دور وزارة الداخلية في تطوير العملية الانتخابية بالاستعانة بالتقنيات الحديثة التي أتاحت للمواطنين الموجودين خارج السلطنة المشاركة في الانتخابات بكل سهولة ويسر.

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