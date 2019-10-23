الجيش السلطاني العماني ينفذ البيان العملي (الحسم السريع) لتمرين قوة التدخل السريع

نفذ الجيش السلطاني العماني ممثلاً بلواء المشاة (١١) صباح أمس البيان العملي (الحسم السريع) لتمرين قوة التدخل السريع بالذخيرة الحية، وبإسناد من سلاح الجو السلطاني العماني، والبحرية السلطانية العمانية، إلى جانب كل من مدرعات سلطان عمان، ومدفعية سلطان عمان.

رعى الفعالية اللواء الركن عامر بن سالم العمري قائد قوة السلطان الخاصة، وبحضور اللواء الركن مطر بن سالم البلوشي قائد الجيش السلطاني العماني، وعدد من كبار الضباط والضباط بقوات السلطان المسلحة، والجهات العسكرية والأمنية الأخرى.

وقد جرت فعاليات البيان العملي الختامي في مناطق التدريب بلواء المشاة (11)، والذي نفذ خلاله المشاركون الخطط المرسومة له، وبما يحقق الأهداف التدريبية المتوخاة، والذي أظهر المشاركون فيه مستوى عاليا من الكفاءة والقدرات الدالة على مستوى التدريب والجاهزية، والقدرة على الانسجام في تنفيذ المهام باستخدام أحدث الأسلحة والمعدات.

وفي الختام قام اللواء الركن قائد قوة السلطان الخاصة راعي المناسبة والحضور بالاطلاع على المعرض المصاحب الذي أقيم على هامش التمرين، والذي اشتمل على معروضات للمعدات والآليات الحديثة المستخدمة في التمرين، والتي زودت بها وحدات الجيش السلطاني العماني، واستمع إلى شرحٍ وافٍ عنها.

يأتي تنفيذ مثل هذه التمارين في إطار الخطط التدريبية المستمرة التي تنتهجها قيادة الجيش السلطاني العماني لإدامة الجاهزية والكفاءة التدريبية لدى منتسبي الجيش السلطاني العماني، تحقيقاً للأهداف المرجوة، خدمة للوطن الغالي والذود عن حياضه الطاهرة.

وقد أشاد اللواء الركن مطر بن سالم البلوشي قائد الجيش السلطاني العماني بمستوى أداء المشاركين من مختلف الأسلحة في فعاليات التمرين، الأمر الذي مكنهم من تنفيذ كافة المهام العملياتية المشتركة بمستوى متقدم أظهر مدى ما تلقوه من مهارات وقدرات تدريبية عالية، حاثّاً جميع المشاركين إلى الاستمرار في تقديم كل ما شأنه أداء المهام والواجبات الوطنية التي يضطلعون بها حفاظاً على أمن واستقرار البلاد.