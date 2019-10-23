الجيش السلطاني العماني يواصل تنفيذ التمرين العماني/ البريطاني المشترك (قلعة مسندم/1)

يواصل الجيش السلطاني العماني ممثلاً في قوة أمن مسندم تنفيذ التمرين العماني/البريطاني المشترك (قلعة مسندم/1)، وبمشاركة وحدات من قوات المارينز البريطانية، والذي تجري فعالياته في المناطق الجبلية بمحافظة مسندم، وفقاً للخطط المرسومة له، بما يحقق الأهداف التدريبية المتوخاة من فعاليات التمرين من خلال العمل المشترك الموحد مع القوات الصديقة، لتطوير التمازج في العمليات العسكرية، وبما يسهم في رفع المستوى التدريبي للجانبين.

وينفذ الجيش السلطاني العماني التمرين التدريبي (قلعة مسندم/1)، وذلك لإدامة الكفاءة القتالية والعملياتية لمنتسبيه، واكتسابهم مزيداً من الخبرات المتمثلة في التكتيكات ذات الطبيعة الجبلية، للعمل بكل كفاءة واقتدار في مختلف الظروف والتضاريس، ومعرفة المزيد من المفاهيم العملياتية الحديثة واكتساب الخبرات والمهارات، إلى جانب إدامة مستوى الكفاءة القتالية لدى منتسبي الجيش السلطاني العماني، وتعزيز العمل المشترك بين الجانبين العماني والبريطاني، للوصول إلى تحقيق مستويات متقدمة في الكفاءة العملياتية تحقيقاً للأهداف المتوخاة من إقامة هذا التمرين.

يأتي تنفيذ مثل هذه التمارين في إطار الخطة التدريبية التي تنتهجها قيادة الجيش السلطاني العماني لإدامة المستوى العالي في الأداء والكفاءة التدريبية والقتالية لدى منتسبي الجيش السلطاني العماني، وكذلك ضمن البرامج السنوية التي ينفذها السلاح مع الدول الصديقة،ضمن الخطط التدريبية والتأهيلية لمنتسبيه، والذي يحرص على تنظيمها لتبادل الخبرات العسكرية وبما يحقق أداء المهام والواجبات المنوطة بهم خدمة لهذا الخليج 365 الغالي والمحافظة على مكتسبات النهضة المباركة.