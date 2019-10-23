وزير الصحة يستقبل وزير التراث الثقافي والسياحة والصناعات اليدوية الإيراني

استقبل معالي الدكتور أحمد بن محمد السعيدي وزير الصحة بديوان عام الـوزارة أمس معالي الدكتور علي أصغر مونسان وزير التراث الثقافي والسياحة والصناعات اليدوية بالجمهورية الإسلامية الإيرانية الذي يزور السلطنة حالياً.

تم خلال اللقاء تبادل الأحاديث الودية وبحث سبل تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين الصديقين في مختلف المجالات الصحية، كما تم خلال اللقاء مناقشة عـدد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك.

حضر اللقاء سعادة الدكتور درويش بن بن سيف المحاربي وكيل وزارة الصحة للشؤون الادارية والمالية وسعادة سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية المعتمد لدى السلطنة والوفد المرافق لمعالي الضيف وعدد من المسؤولين بوزارة الصحة.

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