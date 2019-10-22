بحث سبل تعزيز التعاون العسكري بين السلطنة وأميركا

في المحليات 23 أكتوبر,2019 نسخة للطباعة

استقبل معالي محمد بن ناصر الراسبي الأمين العام بوزارة الدفاع بمكتبه بمعسكر المرتفعة صباح أمس مايكل باتريك مولروي نائب مساعد وزير الدفاع الأميركي لشؤون الشرق رئيس الجانب الأميركي المشارك في الاجتماع الخامس عشر للجنة العسكرية العمانية الأميركية المشتركة، والوفد المرافق له الذي يزور السلطنة حالياً.

وقد رحب معالي الأمين العام بوزارة الدفاع بالضيف الأميركي متمنيا له زيارة موفقة للسلطنة، من جانبه عبر الضيف الأميركي عن سروره بهذه الزيارة التي تأتي في إطار العلاقات التاريخية بين السلطنة والولايات المتحدة الأمريكية والتي تمتد لقرون من العلاقات المتبادلة والتعاون المشترك، وقد تبادل الجانبان خلال المقابلة الأحاديث الودية، وبحث سبل تعزيز التعاون العسكري، وتبادل الخبرات بين القوات المسلحة في كلا البلدين.

عقب ذلك عقد الاجتماع الخامس عشر للجنة العسكرية العمانية الأميركية المشتركة، حيث ترأس الجانب العماني معالي الأمين العام بوزارة الدفاع، بينما ترأس الجانب الأميركي نائب مساعد وزير الدفاع الأميركي لشؤون الشرق الأوسط.

وقد تم خلال الاجتماع استعراض مسيرة أعمال اللجنة، إلى جانب مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال وبحث عدد من المجالات ذات العلاقة بدعم التعاون القائم بين الجانبين.

حضر الاجتماع أعضاء اللجنة من البلدين الصديقين، وسعادة سفير الولايات المتحدة الأميركية المعتمد لدى السلطنة، والملحق العسكري بسفارة الولايات المتحدة الأميركية بمسقط.

كما استقبل الفريق الركن أحمد بن حارث النبهاني رئيس أركان قوات السلطان المسلحة بمكتبه بمعسكر المرتفعة صباح أمس مايكل باتريك مولروي نائب مساعد وزير الدفاع الاميركي، والوفد المرافق له الذي يزور السلطنة حاليا لحضور إجتماعات اللجنة العسكرية العمانية الأميركية المشتركة.

في بداية المقابلة رحب الفريق الركن رئيس أركان قوات السلطان المسلحة بالضيف الأميركي، كما تم تبادل وجهات النظر، وبحث عدد من الأمور ذات الاهتمام المشترك.

حضر المقابلة العميد الركن جوي إسماعيل بن أحمد المطروشي مدير عام التعاون العسكري وشؤون الملحقين العسكريين برئاسة أركان قوات السلطان المسلحة، وسعادة سفير الولايات المتحدة الأميركية المعتمد لدى السلطنة، والملحق العسكري بسفارة الولايات المتحدة الأميركية بمسقط.

كما استقبل اللواء الركن طيار مطر بن علي العبيداني قائد سلاح الجو السلطاني العماني بمكتبه صباح أمس بمعسكر المرتفعة مايكل باتريك مولروي نائب مساعد وزير الدفاع الاميركي لشؤون الشرق الأوسط الذي يزور السلطنة حالياً والوفد المرافق له.

وتم خلال اللقاء تبادل وجهات النظر، وبحث عدد من الأمور ذات الاهتمام المشترك.

حضر المقابلة سعادة سفير الولايات المتحدة الأميركية المعتمد لدى السلطنة، والملحق العسكري بسفارة الولايات المتحدة الأميركية بمسقط.