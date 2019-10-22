وزير المكتب السلطاني يستقبل كبير مستشاري الدفاع بوزارة الدفاع البريطانية لشؤون الشرق الأوسط

مسقط ـ العمانية: استقبل معالي الفريق أول سلطان بن محمد النعماني وزير المكتب السلطاني أمس الفريق السير جون لوريمير كبير مستشاري الدفاع بوزارة الدفاع البريطانية لشؤون الشرق الأوسط، يرافقه سعادة سفير المملكة المتحدة المعتمد لدى السلطنة والوفد المرافق له.

ورحّب معالي الفريق أول وزير المكتب السلطاني بالضيف.

من جانبه قدم الفريق السير جون لوريمير شكره وتقديره للسلطنة، وما من شأنه تعزيز أطر التعاون القائم بين السلطنة والمملكة المتحدة.

كما تم تبادل الأحاديث الودية واستعراض مسيرة العلاقات التاريخية الطيبة التي تربط الجانبين في كافة المجالات وتطويرها بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين الصديقين، إلى جانب التطرق الى عدد من الأمور ذات الاهتمام المشترك.

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