أسعد بن طارق يستقبل رئيس وزراء جمهورية التشيك

طوكيو ـ العمانية: استقبل صاحب السمو السيد أسعد بن طارق آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون العلاقات والتعاون الدولي والممثل الخاص لجلالة السلطان بمقر إقامته في العاصمة اليابانية طوكيو صباح أمس دولة أندريه بابيش رئيس وزراء جمهورية التشيك.

تم خلال المقابلة استعراض العلاقات الثنائية الطيبة القائمة بين البلدين الصديقين وآفاق التعاون المستقبلي بينهما وسبل تطويرها وتعزيزها في مختلف المجالات، إضافة إلى تبادل الأحاديث الودية والأمور ذات الاهتمام المشترك.

حضر المقابلة من الجانب التشيكي سعادة السفير مارتن تومكو سفير جمهورية التشيك المعتمد لدى اليابان وعدد من المسؤولين، فيما حضرها من الجانب العماني أعضاء الوفد الرسمي المرافق لسموه.

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