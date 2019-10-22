خصب ـ من فتحية الظهورية:

أقام أهالي ولايتي خصب وبخاء مسيرات ولاء وعرفان لحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ ابتهاجاً لتكرمه برفع مستوى التمثيل الإداري لمحافظة مسندم وتعيين معالي السيد إبراهيم بن سعيد البوسعيدي الموقر وزيراً للدولة ومحافظاً لمسندم، معبرين عن فرحتهم الغامرة بهذا المكرمة السامية والجليلة على قلوبهم بمشاركة أصحاب السعادة الولاة وأعضاء مجلس الشورى وأعضاء المجلس البلدي والشيوخ والأعيان وأهالي الولاية.

تخللت المسيرة الأهازيج والفنون الشعبية والقصائد الوطنية ولافتات تحمل عبارات حب ووفاء وعرفان للقائد المفدى، كما شارك طلاب المدارس في المسيرات فرحاً بالمكرمة السامية رافعين أعلام السلطنة وصور جلالة السلطان المعظم مرددين الأهازيج الوطنية داعين الله عزوجل بأن يطيل في عمر جلالته ويجعله سنداً وذخراً لعُمان وأن ينعم عليه بثوب الصحة والعافية.

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كانت هذه تفاصيل خبر ابتهاجاً برفع مستوى التمثيل الإداري للمحافظة.. ابناء بولايتي خصب وبخاء بمحافظة مسندم يخرجون في مسيرة... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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