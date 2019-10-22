ندوات وفعاليات ثقافية وفنية ورياضية بعدد من المحافظات

في المحليات 23 أكتوبر,2019 نسخة للطباعة

ضمن فعاليات أيام مجلس التعاون الخليجي بالسلطنة

مسقط ـ الخليج 365: كتب ـ عبدالله الشريقي: المصنعة ـ من خليفة الفارسي: صحار ـ من محمد السعيدي:

بدأت أمس بكلية البيان الفعالية الثقافية والفنية وذلك ضمن فعاليات أيام مجلس التعاون الخليجي التي تستضيفها السلطنة خلال الفترة من 21 إلى 23 من الشهر الجاري. رعى الفعالية معالي الدكتور عبدالمنعم بن منصور الحسني وزير الإعلام.

بدأت الفعاليات بافتتاح معرض الصور الضوئية الذي احتوى على عرض 50 صورة ضوئية لعدد من المصورين بالسلطنة والمملكة العربية السعودية، ودولة الكويت ودولة قطر، ودولة الامارات العربية المتحدة، وتمثل هذه الصور الحياة العامة للإنسان الخليجي، وكل ما تزخر به هذه الدول من تراث عريق وعادات وتقاليد اصيلة، بالإضافة الى الأزياء والحرف التقليدية.

كما قام معاليه بافتتاح معرض للكتب العمانية تضمن عشرات الاصدارات لوزارة الإعلام وعدد من المؤسسات الحكومية بالدولة بالإضافة الى كتب وعناوين لكتاب وادباء من السلطنة في مختلف نواحي الابداع والفكر.

وتضمنت الفعاليات إقامة ندوتين فنيتين، الأولى عن مؤسسة الانتاج البرامجي الخليجي المشترك، واشتملت على ثلاثة محاور وهي: تاريخ مؤسسة الانتاج البرامجي الخليجي المشترك، وصناعة المحتوى في الانتاج والبرامج والدراما، وآفاق إنتاج المؤسسة في ظل التقنية والمنصات الإلكترونية، وقد تحدث عن هذه المحاور كل من الزميل سهيل بن ناصر النهدي الذي قدم روقة بعنوان:(مؤسسة الانتاج البرامجي المشترك للمجلس) قدم فيها نبذة تعريفية عن مسيرة (مؤسسة الانتاج البرامجي المشترك للمجلس)، والتي تعد صرحاً إعلامياً خليجياً مشتركاً، تبلورت فكرة إنشائه ليكون (البيت الإعلامي الخليجي) ومقره دولة الكويت الشقيقة حيث تأسست هذه المؤسسة 1976م باتفاق وزارات الإعلام لدول مجلس التعاون الخليجي تعزيزاً وتأصيلاً للروابط الحضارية والثقافية والتاريخية التي تجمع بين دول المجلس.

وقال النهدي: لقد حرص اصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس منذ البداية، على صياغة خطاب إعلامي موحد ورسالة اعلامية موحدة، انطلاقاً من أواصر الترابط التي تجمع بين الشعوب الخليجية، ووشائج القربى بين هذه الدول وشعوبها وترابط مصيرها ووحدتها، وإيماناً من الدور المهم والكبير الذي يعلبه الاعلام عملت دول الخليج على تاسيس (مؤسسة الانتاج البرامجي المشترك) الذي استطاع خلال عقود مسيرته الاعلامية أن يقدم الكثير من البرامج الخليجية المشتركة شاملة العديد من الجوانب التي تلامس شعوب المنطقة وتوجهاتها وثقافتها وطموحاتها.

وأشار الى أنه ومنذ بداية السبعينيات من القرن الماضي كانت العقول الخليجية الاعلامية المثقفة دائماً ما تفكر في ايجاد عمل او مؤسسة اعلامية مشتركة للانتاج البرامجي المشترك، حتى بزغ نور مؤسسة الانتاج البرامجي المشترك التي تحملت على عاتقها، إنتاج برامج مشتركة إذاعية وتليفزيونية هدفها الأساسي هو إبراز السمات المميزة لشعوب المنطقة، والتعامل مع مشاكلها البيئية والتعريف بأمجادها وبطولاتها، فضلاً عن محاولة ربط شعوب هذه المنطقة بتاريخهم وتراثهم الفني والأدبي.

واختتم النهدي ورقة العمل بالتأكيد على أن المؤسسة التي تتخذ من دولة الكويت مقراً لها، قدمت حزمة من الأعمال الاعلامية التي تركت بصمة واضحة لا تزال قائمة في فكر المواطن الخليجي.

بعدها استعرض أيمن العويسي عدداً من الاعمال المتنوعة التي قدمتها المؤسسة في السنوات الماضية، وتطرق الى اهدافها .. وغيرها من المواضيع، بعدها قدم طالبان من جامعة السلطان قابوس أوراق عمل حول مؤسسة الانتاج البرامجي المشترك للمجلس.

أما الندوة الثانية فقد تحدث فيها كل من مسلم بن أحمد الكثيري مدير مركز عمان للموسيقى التقليدية التابع لوزارة شؤون الفنون حول صناعة الأغنية الخليجية المشتركة، وادريس بن خميس النبهاني حول المسرح الخليجي وطالب بن محمد البلوشي حول مهرجان الخليج للإذاعة والتليفزيون.

* ندوة غرفة تجارة وصناعة عمان

نظمت غرفة تجارة وصناعة عمان بالتعاون مع الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية أمس ندوة حول مسيرة مجلس التعاون في المجالات الاقتصادية والاستثمارية تحت عنوان:(قصص نجاح ورؤى تطويرية) والتي تأتي ضمن فعاليات أيام مجلس التعاون الخليجي وذلك بفندق فريزر سويتس مسقط.

ناقشت الندوة جهود القطاع الخاص في الدفع بالعلاقات الاقتصادية بين دول مجلس التعاون الخليجي نحو المزيد من التفعيل والإنجاز وتحقيق الأهداف المرجوة.

رعى افتتاح الندوة سعادة قيس بن محمد اليوسف رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان وبحضور سعادة خليفة بن سعيد العبري الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية والتنموية بالأمانة العامة لمجلس التعاون.

وأكد سعادة قيس بن محمد اليوسف رئيس مجلس إدارة الغرفة في كلمته على أهمية دعم المنتجات الوطنية من خلال القيمة الخليجية المضافة عبر تبني برنامج واضح ومعايير واضحة لاعطائها الأفضلية في المشاريع المختلفة وخاصة المشاريع الحكومية الكبرى، ودعم رواد الاعمال والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي يملكها أبناء دول الخليج، مشيراً إلى أن الغرفة على استعداد لتبني مبادرة دعم هذه المؤسسات من خلال الأمانة العامة لدول مجلس التعاون وبالتعاون مع اتحاد الغرف الخليجية.

من جهة أخرى نظمت الهيئة العامة لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة (ريادة) أمس حلقة عمل حول الاستفادة من الأسواق الخليجية المشتركة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة بالتعاون مع الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية ضمن فعاليات أيام مجلس التعاون الخليجي.

* المصنعة

رعى صباح أمس سعادة الشيخ هلال بن سعيد بن حمدان الحجري محافظ جنوب الباطنة حفل فعاليات أيام مجلس التعاون الخليجي بقاعة النواخذة بولاية المصنعة بمحافظة جنوب الباطنة بحضور سعادة الشيح حمود بن حمد الوحشي والي المصنعة والمكرمين أعضاء مجلس الدولة وأصحاب السعادة أعضاء مجلس الشورى وعدد من المهتمين والحضور.

قدمت خلال البرنامج لوحة ترحيبية بالفن البحري يقدمها طلبة مدرسة الخليل بن أحمد الفراهيدي، ثم ألقى الدكتور خالد بن سعيد السعدي ـ مدير دائرة الرعاية الصحية الاولية كلمة قال فيها: أكدت منظمات دولية واقليمية الحاجة الى الوقوف والتصدي لعدد من انماط الحياة السائدة حاليا والتي أصبحت تهدد حياة ملايين من البشر حول العالم فهناك نوع من الترابط بين الصحة واسلوب حياة الفرد، وقال: تعد الامراض المزمنة غير المعدية الخطر الحقيقي الذي يشكل أحد أكبر التحديات الماثلة أمام التنمية في القرن الحادي والعشرين، وقال: إن وزارة الصحة تسعى الى تقوية مشاركة جميع القطاعات ذات الصلة وعملاً بتوصيات مجلس الوزراء بهذا الخصوص الصادر عام 2015م المزمنة، موضحاً بأن الوزارة دشنت السياسة الوطنية والخطة التنفيذية لمكافحة الامراض غير المعدية وهي سياسة وطنية واضحة المعالم، أعقبها عرض مرئي ترويجي سياحي عن السلطنة، وقدمت ورقة عمل بعنوان:(مناشط أنماط الحياة وعرض تجربة محافظة جنوب الباطنة) وعرض مرئي عن الخدمات الصحية في السلطنة، وعرض انجازات المبادرات المجتمعية الصحية بالمحافظة.

من جانب آخر أقيم بولاية المصنعة الماراثون الرياضي الصحي الذي هدف الى تعزيز الصحة وأنماط الحياة وأهميتها على أفراد المجتمع.

رعى الفعالية المكرم الشيخ ناصر بن سعيد الهدابي عضو مجلس الدولة بحضور سعادة سليمان الدخيل مدير عام مجلس الصحة بدول الخليج العربية بمشاركة أكثر من 500 مشارك من مختلف شرائح المجتمع كالفرق الرياضية الأهلية وطلبة المدارس والعاملين الصحيين والجوالة وجمعية المرأة العمانية وعدد من المختصين من دول مجلس التعاون الخليجي، حيث انطلق الماراثون في الشارع البحري مقابل منتجع الميلينيوم بالولاية لمسافة 1500 متر، وقد ازدان مسار الماراثون باللوائح التوعوية الصحية وبمشاركة فرقة الفنون الشعبية بالولاية التي قدمت الفنون طيلة السباق في نهاية الماراثون، كما ألقى وليد بن شبيب البلوشي عضو المجلس البلدي رئيس لجنة الماراثون كلمة رحب بضيوف السلطنة وتحدث عن الجهود التي يبذلها مجلس التعاون لدول الخليج العربية ممثلة بالأمانة العامة للمجلس، بعدها كرم المكرم الشيخ ناصر بن سعيد الهدابي عضو مجلس الدولة فئة أكبر مشارك ومشاركة وفئة أصغر مشارك ومشاركة وفئة الشباب.

* ماراثون توعوي بصحار

نظمت مساء أمس المديرية العامه للخدمات الصحية بمخافظة شمال الباطنة بالشراكة مع مجلس الصحة لدول مجلس التعاون الخليجي الماراثون التوعوي وذلك ضمن فعاليات أيام مجلس التعاون لدول الخليج العربي.

رعى حفل الماراثون سعادة الشيخ علي بن أحمد الشامسي والي صحار والقائم بأعمال محافظ شمال الباطنة وذلك على كورنيش صحار.

حيث كانت انطلاقة الماراثون من ميناء الصيد البحري بصحار عبوراً بالكورنيش حتى نقطة النهاية أمام قلعة صحار ، وقد شارك في المارثون عدد كبير من افراد المجتمع وطلبة المدارس والفرق والاندية الرياضية من محافطة شمال الباطنة.

يهدف الماراثون على تعزيز مفهوم الصحة والتعريف بأهمية ممارسة رياصة المشي وفوائدها الصحية وكانت المسافة المارثون للفئات العمرية الصغيرة وذوى الاعاقة نصف كيلو متر والفئات العمرية الكبيرة كيلو واحد فقط.

وعلى هامش فعاليات الماراثون الرياضي أقيمت الخيمة التوعوية التى تضمنت على العديد من اللوحات التوعوية والارشادات الصحية وكذلك إجراء بعض الفحوصات الطبية للضغط والسكري ووزن كتلة الجسم.