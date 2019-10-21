السنيدي وراوية البوسعيدية يستقبلان وزير الخارجية والتجارة المجري

في المحليات 22 أكتوبر,2019 نسخة للطباعة

مسقط ـ العمانية: استقبل معالي الدكتور علي بن مسعود السنيدي وزير التجارة والصناعة بمكتبه أمس معالي بيتر سيارتو وزير الخارجية والتجارة بجمهورية المجر والوفد المرافق له.

تم خلال المقابلة بحث سبل تعزيز التعاون في المجالات التجارية والاقتصادية المختلفة ومناقشة مشروعي اتفاقية التشجيع والحماية المتبادل للاستثمارات بين البلدين واتفاقية التعاون الاقتصادي والفني، وكانت السلطنة قد وقعت مع جمهورية المجر في وقت سابق اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي التي دخلت حيز التنفيذ منذ عام

2018م.

كما ناقش الجانبان إمكانية التعاون والاستفادة من التجربة المجرية في مجال الطاقة الشمسية وطاقة الرياح وتقنية معالجة المياه وتصريفها بالإضافة إلى

الاستثمارات المجرية في السلطنة بمجالي النفط والغاز.

كما استقبلت معالي الدكتورة راوية بنت سعود البوسعيدية وزيرة التعليم العالي أمس معالي بيتر سيارسو وزير الخارجية والتجارة المجري والوفد المرافق له.

بحث الطرفان عدداً من مشاريع التعاون المشتركة بين البلدين ومنها مشروع توقيع اتفاقية التعاون المشترك في مجال التعليم العالي والتي سيتم توقيعها قريباً، ويأتي ضمن بنود هذه الاتفاقية توفير عدد من المِنح الدراسية للطلبة العمانيين في المؤسسات التعليمية المجرية المعتمدة لدى الوزارة والتي يبلغ عددها (10) جامعات حكومية في عدد من التخصصات العلمية والإنسانية.

كما ناقش الطرفان إمكانية الاعتراف المتبادل بمؤسسات التعليم العالي لكلا البلدين، وكذلك استعراض مجالات التعاون المشترك الأخرى بين البلدين في مجالات التعليم العالي والابتكار.

حيث تحدث وزير الخارجية والتجارة المجري عن مرتكزات اقتصاد دولة هنغاريا والذي يعتمد على الصناعة لا سيما قطاع تصنيع المركبات والمحركات والصناعات المرتبطة بها، كما تطرق إلى تجربة الدولة في توجيه دعم مالي أكبر للمجالات الهندسية والتقنية في ظل تسارع التطور التكنولوجي وارتباطه بالقطاع الصناعي، كما أشار إلى توجه الدولة إلى رفع مستوى وعي الطلاب وأولياء الأمور بأهمية التعليم المهني من خلال دمجه بالتعليم المدرسي، وتجربة الدولة كذلك في دمج قطاعي التعليم العالي والابتكار.

من جانبها استعرضت معالي وزيرة التعليم العالي تجربة الابتعاث الخارجي ومعايير وآلية اختيار وجهات الابتعاث التي تنتهجها الوزارة لابتعاث طلابها سواء لدراسة التخصصات على صعيد المرحلة الجامعية الأولى والدراسات العليا أو لدراسة اللغة الإنجليزية وأكدت على توجه الوزارة في التوازن بين التخصصات العلمية والعلوم الإنسانية، وحرصها على التوجه من التخصصات التقليدية إلى تخصصات حديثة تواكب الطفرة العلمية والتقنية الراهنة في مجالات الابتكار والثورة الصناعية الرابعة وريادة الأعمال.

كما تطرقت معاليها إلى مجالات الدعم الحكومي لقطاع ريادة الأعمال من خلال إنشاء حاضنات الأعمال وصناديق الدعم الحكومي كصندوق رفد والصندوق التكنولوجي العماني والمركز الوطني للأعمال والمؤسسات المعنية بدعم وتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.