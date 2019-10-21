وزير المكتب السلطاني يستقبل نائب مساعد وزير الدفاع الأميركي لشؤون الشرق الأوسط

استقبل معالي الفريق أول سلطان بن محمد النعماني وزير المكتب السلطاني بمكتبه صباح أمس مايكل باتريك مولروي نائب مساعد وزير الدفاع الأميركي لشؤون الشرق الأوسط.

في بداية المقابلة رحب معالي الفريق أول وزير المكتب السلطاني بالضيف والوفد المرافق له، من جانبه قدم نائب مساعد وزير الدفاع الأميركي لشؤون الشرق الأوسط شكره وتقديره لمعاليه، مؤكداً على حرص بلاده لتعزيز أطر التعاون القائم بين السلطنة والولايات المتحدة الأميركية الصديقة، كما تم تبادل الأحاديث الودية واستعراض مسيرة العلاقات التاريخية الطيبة التي تربط الجانبين وتطويرها بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين الصديقين، إلى جانب التطرق إلى عدد من الأمور ذات الاهتمام المشترك.

حضر اللقاء سعادة سفير الولايات المتحدة الأميركية المعتمد لدى السلطنة.

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