طوكيو ـ العمانية:
استقبل دولة شينزو آبي رئيس وزراء اليابان بدار ضيافة الدولة بقصر أكاساكا بطوكيو صباح أمس صاحب السمو السيد أسعد بن طارق آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون العلاقات والتعاون الدولي والممثل الخاص لجلالة السلطان.
تم خلال المقابلة تبادل الأحاديث الودية واستعراض العلاقات التاريخية الوطيدة التي تجمع البلدين والشعبين الصديقين، وسبل تطويرها في كافة المجالات.
حضر المقابلة من الجانب الياباني: معالي ياسوتوشي نيشيمورا وزير الدولة للسياسة الاقتصادية والمالية، ومعالي آكيهيرو نيشيمورا نائب رئيس مجلس الوزراء، وسعادة مينورو كيهارا المستشار الخاص لرئيس الوزراء، وسعادة إيتشي إيماي المستشار الخاص لرئيس الوزراء، وسعادة هاجيمي هياشي مساعد رئيس مجلس الوزراء، وسعادة تاكيو موري النائب الأول لوزير الخارجية، فيما حضرها من الجانب العماني أعضاء الوفد الرسمي المرافق لسموه.
كانت هذه تفاصيل خبر رئيس الوزراء الياباني يستقبل أسعد بن طارق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.