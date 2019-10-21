وزير الصحة يستقبل المدير العام لمجلس الصحة لدول المجلس

استقبل معالي الدكتور أحمد بن محمد السعيدي وزير الصحة بمكتبه بديوان عام الوزارة أمس سعادة سليمان بن صالح الدخيل مدير عام مجلس الصحة لدول مجلس التعاون.

تم خلال المقابلة تبادل الاحاديث الودية بين الجانبين،

كما تم بحث تحضيرات بدء أعمال الاجتماع الخامس للجنة أصحاب المعالي وزراء الصحة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والمؤتمر العام الثاني والثمانين لمجلس وزراء الصحة بدول مجلس التعاون واليمن اللذين يقامان يوم غد (الأربعاء).

كما استعرض سعادة مدير عام مجلس الصحة لدول مجلس التعاون الإنجازات التي حققها المجلس طوال السنوات الماضية وتطلعاته المستقبلية لعمل المجلس وسبل تطويره بما يخدم مصالح الدول الاعضاء.

حضر المقابلة عدد من المسؤولين بوزارة الصحة.

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