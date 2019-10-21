المستشفى السلطاني يحصل على جائزة (استراتيجية إدارة التغيير المتميزة)

حصد المستشفى السلطاني جائزة التميز في استراتيجية إدارة التغيير المتميزة وذلك خلال مؤتمر الخليج للموارد البشرية في القطاع الحكومي لدول مجلس التعاون الخليجي لعام ٢٠١٩ الذي أقيم في العاصمة الامارايتية أبوظبي يوم ١٥ أكتوبر الجاري.

وقد شارك المستشفى بمشروع (تطبيق نظام الحضور للمواعيد وفق الوقت المبين على ورقة الموعد في كافة العيادات الخارجية بالمستشفى السلطاني).

حيث ساهم في تنفيذ المشروع جميع أقسام ودوائر المستشفى السلطاني والمراكز التخصصية التابعة له في جهود الإعداد، وذلك عبر مراجعة النظم الإلكترونية لحجز المواعيد وقوائم مواعيد العيادات الفردية، وجهود التدريب للكوادر الطبية والمساعدة والإدارية على المهارات المطلوبة لتطبيق المشروع، وتكوين فريق إعلام مهمته التواصل مع المرضى والمجتمع لإخطارهم بالمشروع ومكوناته والإجابة على جميع الاستفسارات المتعلقة.

وشمل التكريم المشاريع المتميزة من منطقة الخليج العربي في مجالات إدارة الثروات البشرية واستراتيجيات تطوير الأفراد.

وتعد هذه الجائزة إعترافاً بحرص المستشفى السلطاني على تطوير خدماته التي تقدم إلى مراجعي المستشفى بما في ذلك تطوير آلية عمل العيادات الخارجية التي بلغ إجمالي عدد خدمات المواعيد الخارجية فيها ٣٥٠ ألف خدمة موعد خارجي خلال عام ٢٠١٨.

يذكر أن هذه الجائزة تُضاف إلى قائمة إنجازات المستشفى السلطاني ونجاحاته، حيث منحت تقديراً لاستراتيجيته الشاملة وجهود موظفيه المخلصة في سبيل تقديم أفضل خدمات الرعاية الصحية للمراجعين، مع السعي المتواصل لكافة الطواقم الإدارية والصحية لتفعيل الابتكار والتحسين المستمر للخدمات والأنظمة التي تقدم بغية دعم مسيرة التنمية والبناء لوطننا عمان تحت الحكم النيّر لحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم.

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