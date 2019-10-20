بلدية مسقط تواصل أدوارها في تعزيز منظومة الطرق ومشاريعها المرتبطة

في المحليات 21 أكتوبر,2019 نسخة للطباعة

تكثف بلدية مسقط جهودها الهادفة لتنفيذ الخطط الاستراتيجية، مراعية بذلك أولوية المشاريع وأهميتها من جهة، والإمكانيات المتاحة في ظل تطلعها للشراكة التي تحقق سرعة واستدامة المشاريع الخدمية،ومن بين أكثر المشاريع البلدية ذات الأهمية تأتي مشاريع النهوض بشبكة الطرق، وتعزيزها بما يضمن انسيابيتها، ويسهم في إيجاد الحلول التي من شأنها التقليل من الاكتظاظ المروري .. وغيرها من التحديات المرتبطة بالنهضة العمرانية، وتخطيط البيئة الحضرية لبناء مدن للناس تراعي توفير الاحتياجات الأساسية من أعمال البنية الأساسية، مع حاجة الإنسان نفسه في إيجاد مساحات عامة تخدم احتياجاته المعيشية والصحية والإجتماعية.

وتقوم بلدية مسقط بإيلاء الأهمية لمشاريع إنشاء وصيانة الطرق بما يتوافق مع النمو العمراني وتوزيع المخططات السكنية، وبما يتناسب في الوقت ذاتمع الأولوية في خطط البلدية واعتماداتها المالية، وما توصي به اللجان البلدية في الولايات، حيث من شأن كافة هذه العوامل أن تحدد الخطط المرتبطة باستراتيجية البلدية المرتبطةبقطاع الطرق، وتهدف هذا الاستراتيجية في مضامينها إلى الإسهام في حل الاختناقات المرورية باستحداث طرق وتقاطعات جديدة، وتطوير القائم منها، واستكمال شبكة الطرق، وزيادة معدلات السلامة المرورية، وتطبيق نظام الجودة الشاملة في إدارة الطرق إلى جانب تحسين كفاءة الحركة المرورية من خلال نظام ربط الإشارات الضوئية بنظام ذكي، ورفع مستوى السلامة المرورية من خلال مراقبة جميع التقاطعات، والطرق بالكاميرات الرقمية، ومتابعة الوضع المروري بشكل عام لاتخاذ الاجراءات اللازمة.

من جانب آخر تولي بلدية مسقط ذات الأهمية لمشاريع إنشاء الجسور، وممرات المشاة، وتهيئة مداخل الطرق ومخارجها، وصيانة الأرصفة، وإنارة الشوارع، وتسوية الطرق وتحسينها، وإنشاء الطرق الداخلية، إلى جانب تعزيز كفاءة ونظم التخاطب بين الإشارات الضوئية، مع تحديث اللوحات المرورية والإرشادية، وكل ذلك مع الأخذ في الاعتبار كافة الاشتراطات والمواصفات القياسية اللازمة ومعايير الأمن والسلامة في تنفيذ مشاريع الطرق حفاظًا على سلامة مستخدمي الطريق.