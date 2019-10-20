استقبل اللواء الركن بحري عبدالله بن خميس الرئيسي قائد البحرية السلطانية العمانية بمكتبه صباح أمس العميد بحري إدوارد ألغرين قائد قوة المهام المشتركة بقيادة القوة المختلطة (150) الذي يزور السلطنة حالياً.

وقد رحب اللواء الركن بحري قائد البحرية السلطانية العمانية بالضيف، وتم خلال المقابلة تبادل وجهات النظر وبحث عدد من الأمور ذات الاهتمام المشترك.

حضر المقابلة العميد الركن بحري منصور بن محمد الخروصي رئيس مركز الأمن البحري.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر قائد البحرية السلطانية العمانية يستقبل قائد قوة المهام المشتركة بقيادة القوة المختلطة (150) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.