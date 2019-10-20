تنفيذ التمرين العماني ـ البريطاني المشترك (قلعة مسندم /١)

في إطار التمارين المشتركة مع القوات الصديقة نفذ الجيش السلطاني العماني ممثلاً في قوة أمن مسندم مع وحدات من قوات المارينز البريطانية عدداً من الفعاليات المشتركة وذلك ضمن التمرين العماني البريطاني المشترك (قلعة مسندم /1) والذي تستمر فعالياته بين الجانبين حتى التاسع والعشرين من أكتوبر الجاري.

ويأتي تنفيذ التمرين بهدف تطوير التعاون العسكري القائم بين الجانبين، وتنفيذ تدريبات مشتركة في مختلف الظروف المناخية والتضاريس الجغرافية والتنوع البيئي وبما يحقق تبادل الخبرات وكسب المهارات بين الجانبين المشاركين في التمرين.

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