بدء مجريات تمرين (الجسر الشرقي /5) بسلاح الجو السلطاني العماني

شهد اللواء الركن طيار مطر بن بن علي العبيداني قائد سلاح الجو السلطاني العماني صباح أمس بدء مجريات تمرين (الجسر الشرقي /5) الذي ينفذه سلاح الجو السلطاني العماني بمشاركة سلاح الجو الهندي بقاعدة مصيرة الجوية والذي تستمر فعالياته حتى الرابع والعشرين من الشهر الجاري.

ويأتي التمرين ضمن سلسلة التمارين الدورية التي ينفذها سلاح الجو السلطاني العماني، وبمشاركة عدد من الطائرات من سلاح الجو بجمهورية الهند الصديقة، والذي يقام كل سنتين بالتناوب بين البلدين.

ويهدف التمرين إلى توطيد الصداقة العمانية ـ الهندية في المجالات العسكرية وتنفيذ مهام عملياتية مشتركة، إلى جانب تبادل الخبرات مع القوات الصديقة في كل ما من شأنة العمل على الارتقاء بمستويات منتسبي السلاح.

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