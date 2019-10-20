توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة الصحة ومؤسسة الجسر للأعمال الخيرية لدعم الحملة الوطنية للتغذية

تم مؤخراً بديوان عام وزارة الصحة التوقيع على مذكرة تفاهم بين وزارة الصحة ومؤسسة الجسر للأعمال الخيرية لدعم وتنفيذ الحملة الوطنية للتغذية، والتي تهدف الى تحسين الوضع الغذائي للأطفال والمراهقين واليافعين في السلطنة.

وقام بتوقيع مذكرة التفاهم بحضور سعادة الدكتور بن سيف المحاربي وكيل وزارة الصحة للشؤون الإدارية والمالية.

وفي تصريح له أكد سعادة الدكتور درويش بن سيف المحاربي وكيل وزارة الصحة للشؤون الإدارية والمالية على أهمية الشراكة بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص خدمة للصالح العام، مشيداً بالمبادرة الطيبة التي قدمتها مؤسسة الجسر للأعمال الخيرية لدعم وتنفيذ الحملة الوطنية للتغذية وتبين بأن الأعمال المثمرة هي في العادة تلك التي يوفر فيها أُطر منهجية مبنية على الأدلة والبراهين والتي تتبع الاساليب العلمية في التقصي والبحث عن التغذية الصحية، مُعرباً عن شكر الوزارة على مبادرات المؤسسة المتواصلة والتي لا شك في انها تسهم في الخدمات الصحية المقدمة.

من جانبها قالت دينا الخليلية ـ رئيسة مؤسسة الجسر للأعمال الخيرية: إن طموح المؤسسة يتمثل في تقديم ودعم الحلول المستدامة، وتتطلع الى العمل عن كثب مع وزارة الصحة لاستهداف التغيير الاجتماعي والسلوكي الايجابي في مجال التغذية الصحية في السلطنة.

الجدير بالذكر أن المشروع سيستغرق 3 سنوات ويستهدف عدة جوانب من العادات الغذائية وهي: زيادة الرضاعة الطبيعية الخالصة، والتقليل من السكر والملح والدهون في الحمية الغذائية التي يتبعها معظم العمانيين، وسيكون لكل هدف حملة مخصصة خلال السنوات القادمة، وستنطلق الحملة الأولى للرضاعة الطبيعية الخالصة قرب نهاية عام 2019م.