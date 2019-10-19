العمانيون الموجودون خارج السلطنة وأعضاء اللجان العاملة في الانتخابات يدلون بأصواتهم لاختيار أعضاء...

عبر التصويت عن بعد بالهواتف الذكية

النظام مكن الناخبين الموجودين بالخارج في مختلف أرجاء العالم من المشاركة في الانتخابات

رئيسة لجنة (التصويت عن بعد): الناخبون تفاعلوا بالتصويت عبر النظام منذ الدقائق الأولى لفتح النظام والعملية سارت وفق المخطط له

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كتب ـ سهيل بن ناصر النهدي:

انتهت عند الساعة الثامنة من مساء امس مرحلة التصويت عن بعد عبر تطبيق التصويت عن بعد للهواتف الذكية التي طبقتها وزارة الداخلية لاول مرة في انتخابات مجلس الشورى للفترة التاسعة للناخبين العمانيين الموجودين خارج السلطنة وأعضاء اللجان العاملة في الانتخابات في المحافظات، حيث أدلى الناخبون بأصواتهم لاختيار من يمثلهم لعضوية مجلس الشورى للفترة التاسعة من خلال استخدام تطبيق التصويت عن بعد بالهواتف الذكية، من الساعة الثامنة (٨) صباحًا ولغاية الساعة الثامنة مساء.

وقالت وزارة الداخلية إن التصويت عبر هذا التطبيق يعتبر نقلة تقنية في مسيرة الانتخابات، إذ سيمكن الناخبين الموجودين بالخارج في مختلف أرجاء العالم من المشاركة في الانتخابات خلافًا لما كان في السابق الذي اقتصر على التصويت في المقار الانتخابية بسفارات السلطنة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وقد أطلقت الوزارة التطبيق في المنصات الإلكترونية وأتيح استخدامه اعتبارا من يوم امس من قبل الناخبين المستوفين كامل الشروط التي تمكنهم من التصويت عن بعد، والمتمثلة في أن تكون البطاقة الشخصية سارية المفعول، وأن تكون شريحة الهاتف معززة بنظام التصديق الإلكتروني من إحدى شركات الاتصالات العاملة بالسلطنة وتتوفر بها خاصية التجوال الدولي، وأن يتم تفعيل شريحة الهاتف عبر صفحة المركز الوطني للتصديق الإلكتروني.

وقالت الدكتورة ميمونة بنت عبدالله الرواحية رئيسة لجنة انتخابات اعضاء مجلس الشورى للفترة التاسعة للتصويت الالكتروني عن بعد في تصريح خاص لـ (الخليج 365): لقد لاحظت اللجنة تفاعل الناخبين العمانيين الموجودين بالخارج و اعضاء اللجان العاملة بالانتخابات ومن يستعان بهم مباشرة عند فتح النظام وبدء التصويت وذلك دليل على السعي الواضح والحقيقي للناخبين للمشاركة في العملية الانتخابية وايضا سهولة استخدام النظام.

وبينت الرواحية ان اللجنة قامت بتشغيل الاجهزة والانظمة الحاسوبية والتأكد من مدى فعاليتها والابلاغ الفوري عن اي عطل فني قبل البدء بعملية التصويت، كما قامت بفتح نظام التصويت عن بعد في الوقت المحدد لبدء عملية التصويت والتاكد من خلو قاعدة البيانات من الاصوات لاي مرشح، وعند الساعة الثامنة من صباح امس فتح باب التصويت عن بعد , حيث اكملت اللجنة تحضيراتها مع اللجان الفرعية لتهيئة جميع الامكانيات لتتم عملية التصويت عن بعد بجودة عالية، حيث باشرت اللجنة بشكل مباشر الاشراف على العملية الانتخابية للتصويت عن بعد وذلك من خلال تجهيز القاعات المزودة بالاجهزة وبالكوادر البشرية التي تتمتع بخبرات عالية في مجال العامل الالكتروني.

كما قامت اللجنة بمتابعة ومراقبة وضبط العملية الانتخابية وتذليل كافة الصعوبات التي قد تصادف سير عملية التصويت عن بعد وضمان سرية التصويت، كما تقوم اللجنة برفع تقرير لرئيس اللجنة الرئيسية للانتخابات بنتائج الفرز.

واشارت ميمونة الرواحية الى ان اللجنة تأكدت طوال فترة التصويت من سير عملية التصويت حسب الخطة المعتمدة وتابعت عملية التصويت عن بعد وذللت كافة الصعوبات التي صادفت عملية التصويت، وقامت باغلاق نظام التصويت عن بعد في الوقت المحدد لذلك وهو الثامنة من مساء امس.

وعن الخطوات التالية قالت رئيسة لجنة انتخابات اعضاء مجلس الشورى للفترة التاسعة للتصويت الالكتروني عن بعد تنبثق من اللجنة الرئيسية لجان فرعية وهي لجنة التصويت و لجنة الفرز و لجنة التدقيق الفني، حيث تقوم لجنة الفرز بمتابعة الكشف الالكتروني لفرز اصوات الناخبين والبت في صحتها وفقا لعدد الاصوات الحاصل عليها كل مرشح حسب ترتيبهم التنازلي ورفع الكشوفات مع تقرير عن سير عملية الفرز الى رئيس اللجنة.

فيما تقوم لجنة التدقيق الفني بالتأكد من عمل نظام التصويت الالكتروني عن بعد والاجهزة الحاسوبية ومدى فاعليتها واداء عملها ومعالجة اي صعوبات فنية فور تلقيها البلاغ ووضع الحلول السريعة بما يضمن استمرارية كفاءة النظام الخاص بالتصويت الالكتروني عن بعد.

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اللجنة الرئيسية تتابع سير تصويت الناخبين عن بُعد

عقدت اللجنة الرئيسية لانتخابات أعضاء مجلس الشورى للفترة التاسعة صباح امس اجتماعاً لها ، برئاسة سعادة وكيل وزارة الداخلية رئيس اللجنة ، وبحضور الأعضاء ، وذلك بمبنى ديوان عام الوزارة، لمتابعة سير العملية الانتخابية لهذا اليوم ،والتي يصوت فيه الناخبون الموجودون خارج السلطنة ،واللجان العاملة في الانتخابات ، لأول مرة عبر تطبيق التصويت عن بُعد على الهواتف الذكية التي تعمل بشريحة الهاتف المتنقل لشركات الاتصالات العاملة بالسلطنة (SIM CARD) المعززة بنظام التصديق الالكتروني (pki) .