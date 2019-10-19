المرهون يترأس جلسة المتحدثين الرئيسيين في المؤتمر السنوي الـ(19) للمنظمة العربية للتنمية الإدارية...

في المحليات 20 أكتوبر,2019 نسخة للطباعة

ترأس معالي الشيخ خالد بن عمر المرهون ـ وزير الخدمة المدنية جلسة المتحدثين الرئيسيين في المؤتمر التاسع عشر بعنوان:(متطلبات توطين البنية التحتية الذكية في الدول العربية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030)، الذي بدأ أعماله الخميس الماضي، واستمر لمدة يومين، تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، بمدينة مراكش، بالمملكة المغربية الشقيقة، وشارك فيه عدد من أصحاب المعالي الوزارء العرب بأوراق عمل هامة.

يأتي إختيار السلطنة لترؤس هذه الجلسة تقديراً من المنظمة العربية للتنمية الادارية والدولة المستضيفة ـ المملكة المغربية ـ لدور السلطنة، ممثلة بوزارة الخدمة المدنية في دعم العمل العربي المشترك والقضايا التي تتبناها المنظمة ومنها التنمية المستدامة.

وينفذ هذا المؤتمر المنظمة العربية للتنمية الإدارية بالتعاون مع وزارة الإقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة بالمملكة المغربية، بحضور عدد من أصحاب المعالي الوزراء وأصحاب السعادة الوكلاء والأمناء العامين في الحكومات العربية ومديري العموم وكبار المسئولين والمختصين والمعنيين في مجال التنمية المستدامة والمنظمات الدولية المعنية بالتنمية المتدامة ٢٠٣٠ وصنّاع القرار من الدول العربية.

وقد تم خلال حفل الافتتاح عرض فيلم عن المؤتمر الثامن عشر للمنظمة والذي استضافته السلطنة ممثلة بوزارة الخدمة المدنية، في نوفمبر من العام المنصرم ٢٠١٨، إضافة الى كلمة لمعالي محمد بنشعبون وزير الإقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة بالمملكة المغربية، وكلمة لسعادة الدكتور ناصر الهتلان القحطاني مدير عام المنظمة العربية للتنمية الإدارية، وكلمة لمعالي أحمد أبو الغيط الامين العام لجامعة الدول العربية.

ويتناول المؤتمر عدداً من المحاور الرئيسية منها متطلبات تأسيس وتشغيل البنية التحتية الذكية وفقًا لرؤية وأهداف خطط التنمية المستدامة 2030 في الدول العربية، وتوطين تطبيقات البنية التحتية الذكية من أجل تعزيز فرص التنمية المستدامة وتحقيق أهدافها وغاياتها في الدول العربية، واستعراض آليات الاستفادة من شبكات المعلومات والاتصالات الفائقة التطور وتطبيقاتها ومنتجاتها وخدماتها العامة والخاصة، لتحسين كفاءة تنفيذ خطط وبرامج التنمية المستدامة 2030 في الدول العربية، ومناقشة الإدارة الإلكترونية لزيادة الكفاءة المؤسسية نحو تحقيق أجندة 2030، بالإضافة الى استعراض خيارات وسيناريوهات العمل العربي المشترك عند استحداث وتوسيع المدى المعلوماتي والاتصالاتي للبنية التحتية الذكية وتوظيفها في تنفيذ خطط وبرامج تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030.

ويرافق معاليه سعادة السيد سالم بن مسلم البوسعيدي وكيل وزارة الخدمة المدنية لشؤون التطوير الاداري والسيد زكي بن هلال البوسعيدي الرئيس التنفيذي لمعهد الإدارة العامة وخلفان بن ناصر الوهيبي مدير عام المراجعة والمتابعة الادارية وعدد من مسؤولي الوزارة.