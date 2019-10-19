(الصحفيين العمانية) تختتم فعاليات ملتقى الصحافة العماني ـ البريطاني

في المحليات 20 أكتوبر,2019 نسخة للطباعة

16 صحفيا يكملون دورة حول الإعلام الشامل بلندن

لندن ـ الخليج 365:

أختتمت جمعية الصحفيين العمانية يوم أمس الاول فعاليات ملتقى الصحافة العماني ـ البريطاني والذي بدأ يوم الأثنين الماضي، وحظيت بمشاركة كبيرة من قبل الإعلاميين والصحفيين والسياسيين والمؤرخين من لندن والدول العربية والأوربية.

وقد اتسمت الأطروحات التي دارت بين الصحفيين والإعلاميين العمانيين ونظراءهم البريطانيين بين ردهات جمعية الصداقة العمانية ـ البريطانية بوسط لندن يوم الخميس الماضي ضمن ملتقى الصحافة العُماني ـ البريطاني بأنها شخصت إشكالات الصحافة في الوقت الراهن في ظل وجود الانترنت ومواقع التواصل الاجتماعي وقدمت تجارب صحفية لدى مؤسسات مرموقة كإذاعة (BBC) وأعطت هذه الأطروحات الذي تمخضت عن خبرات طويلة صورة واضحة لعمل المؤسسات الصحفية العريقة العقبات التي قد تواجه الصحفي المنتمي لهذه المؤسسات أو الصحفي المستقل في ظل أزمات لا تنتهي .

كريس بيركيت كبير المستشارين والمحررين والمحاضر في قناة (BBCوSky وTelegraph) يذهب إلى أن الصحفي الذي يعمل على التغطية اليومية يتعرض الى الكثير من الضغوطات خلال ممارسته لعمله الصحفي اليومي من بينها تحديد نوعية التغطية والطلب منه المزيد من التغطية بهدف إحداث المزيد من التأثير.

وأورد كريس مثلًا يدلل على مدى الضغوطات التي قد يقع الصحفي تحت طائلتها .. (لورا) الصحفية البريطانية التي كانت تروج للحكومة عبر منصة (تويتر) يقول كريس إن لورا وقد واجهت الكثير من التهديدات بسبب ذلك خاصة من قبل الذين يتبنون وجهات نظر مختلفة، وتحدث كريس في طرحه كذاك عن كيفية الحصول على المحتوى قائلا: قبل وجود الانترنت كانت الصحف تجني دخولًا كبيرة وأرباحًا طائلة من الاشتراكات التقليدية لكن بوجود الانترنت انخفضت هذه الدخول بصورة مروعة وهذا بالضبط ما حصل عند صحيفة (الفاينانشيال تايمز).

لكن كريس وضح أن بريطانيا لها خاصية تميزها فمثلًا يتم الاشتراك في (BBC) من خلال دفع رخصة التلفزيون لكل منزل ولذلك فهي تستفيد من بيع الأخبار والتقارير.

ومن بين المتحدثين أيضًا في الندوة كذلك (زاهرة حرب) المحاضرة بجامعة سيتي يونيفيرسيتي والاعلامية والصحفية السابقة وعضو الرقابة على الوسائل المرئية التي تطرقت كذلك الى الضغوط التي يتعرض لها الصحفيون وتشير بصفة رئيسية الى تغطية الأخبار الدولية .

ترى زاهرة أن الصحفي أثناء هذه النوعية من التغطيات يتعرض للكثير والكثير من الضغوطات خاصة قبل شركات العلاقات العامة وتقول: إن احصائية بريطانية تذهب إلى أن 700 صحفي يتعرضون للضغوطات نتيجة لوسائل التواصل الاجتماعي وعدم انتمائهم لمؤسسات صحفية إضافة إلى الضغوط التجارية المتعددة الأوجه.

وتطرقت زاهرة الى الرقابة غير المباشرة التي تمارسها بعض الصحف ووسائل الإعلام إذ ترى أن هذه الوسائل قد لا تفرض الوصاية أو الرقابة على الصحفي لكن الصحفي هو من (يمارس الرقابة الذاتية) على نفسه لأسباب متعددة وذكرت أن هذه الوسائل تصلها الكثير من الشكاوى حول ما يُظن أنه تحيز خاصة فيما يتعلق بقضايا الشرق الأوسط وما يحدث من توترات في الأراضي المحتلة، ومن بين أهم متحدثي كذلك نايجل بيكر رئيس مجلس إدارة مؤسسة تومسون فاونديشن الذي رأى في طرحه أنه من الصعوبة بمكان منع التعليقات التي ترد على مواقع التواصل الاجتماعي خاصة تلك التي تتضمن تهديدات للصحفي من جهات أو أشخاص مجهولين لكنه وكما يقول بالإمكان الى حد ما إجراء عملية (تنظيم) للمواد المنشورة كالتي لا تتضمن كلمات نابية على سبيل المثال.

أدار الحوار في الندوة وسام الصايغ مدير الإتصالات بقناة (BBC) المحرر والمراسل ومعد البرامج السابق.

من جهة أخرى أختتمت في العاصمة البريطانية (لندن) أمس الأول دورة الإعلام الشامل التي تنظمها جمعية الصحفيين العمانية ونفذتها مؤسسة طومسون على مدى خمسة أيّام، وشارك فيها (١٦) صحفيًّا من مختلف الجهات الإعلامية الحكومية والخاصة بالسلطنة.

تأتي هذه الدورة ضمن الخطط والبرامج التي تنظمها الجمعية لتحقيق أهدافها وبرامجها المختلفة خلال فترة إدارتها الحالية، وحرصاً منها على وضع البرامج التدريبية المتخصصة التي تتناسب واحتياجات الإعلاميين العمانيين ومتطلباتهم ومستجدات العصر في مجال الإعلام بهدف تعزيز ثقافة العضو الإعلامية المتوازنة وتنمية مهاراته ومواهبه

حيث تعرف المشاركين من خلالها على فنون العمل الصحفي ومهارات كتابة وصياغة الخبر بمختلف أنواعه والتقرير والتحقيق الصحفي والمقابلة والصورة الإخبارية، وكل ما يتعلق بالصحافة الإلكترونية والتصوير الفوتوغرافي وكيفية تفعيل تطبيقات الهاتف الذكي في العمل الصحفي.

وتضمن برنامج الدورة عدة زيارات لوسائل إعلامية مرئية ومقروءة في المملكة المتحدة تعرف خلالها الصحفيون والإعلاميون على آليات العمل فيها مما سيثري محاور التدريب في الدورة ويجعلها موضع التطبيق.